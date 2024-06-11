Российский боксер проведет бой за титул чемпиона мира IBF

Давид Аванесян, который c 2022 года выступает под флагом Армении, 13 июля проведет поединок против чемпиона IBF в полусреднем весе Джарона Энниса из США

Давид Аванесян (Фото: James Chance / Getty Images)

Россиянин Давид Аванесян проведет следующий бой против чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в полусреднем весе (до 66,68 кг) американца Джарона Энниса. Об этом сообщает BoxingScene.

35-летний Аванесян, который c 2022 года выступает под флагом Армении, заменит канадца Коди Краули, которого сняли с поединка из-за проблем со зрением. Бой состоится 13 июля в Филадельфии.

«Я хотел бы поблагодарить Matchroom и моего менеджера Нила Марша за эту прекрасную возможность. Меня не нужно дважды просить, чтобы выйти на бой, особенно с боксером такого высокого уровня, как Джарон Эннис. Я очень уважаю Энниса и думаю, что он может стать одним из лучших. Обещаю, 13 июля мы узнаем, насколько хорошим он может стать», — сказал Аванесян.

На счету Аванесяна 30 побед, четыре поражения и одна ничья на профессиональном ринге. В 2015–2017 годах он был временным и регулярным чемпионом мира по версии WBA, но лишился титула в феврале 2017 года, уступив Ламонту Питерсону. В декабре 2022-го Аванесян уступил нокаутом в шестом раунде Теренсу Кроуфорду в чемпионском бою WBO.

В активе 26-летнего Энниса 31 победа, ни одного поражения. Он впервые будет защищать титул чемпиона IBF.