Николич заявил, что не будет удерживать Чалова в ЦСКА
Если нападающий Федор Чалов получит предложение из-за рубежа, ЦСКА не будет ему мешать. Об этом заявил главный тренер армейцев Марко Николич, которого цитирует ТАСС.
В конце мая Transfermarkt сообщил, что Чаловым интересуется «Марсель», но во французском клубе эту информацию опровергли. Контракт форварда с ЦСКА рассчитан еще на один сезон — стороны продлили соглашение.
«Чалов долго играет в клубе. Если будет предложение, то я уверен, что никто не будет его удерживать», — сказал Николич, отметив, что все будет «по-дружески».
Гендиректор клуба Роман Бабаев заявил, что с Чаловым договорились обсудить длительный контракт, если он никуда не уйдет в течение этого трансферного окна, отмечает «РИА Новости».
Чалову 26 лет, в минувшем сезоне он забил 16 голов в 41 матче.
Форвард с 2019 года забил три мяча в восьми матчах за сборную России.
Чалов является воспитанником ЦСКА, в 2022 году он играл в аренде в швейцарском «Базеле».
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