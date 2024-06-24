Николич заявил, что не будет удерживать Чалова в ЦСКА

Федор Чалов в апреле продлил контракт с ЦСКА на один сезон. В клубе заявили, что «по-дружески» отпустят его за границу, а если он останется в России, то будут обсуждать с ним уже длительное соглашение

Федор Чалов (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Если нападающий Федор Чалов получит предложение из-за рубежа, ЦСКА не будет ему мешать. Об этом заявил главный тренер армейцев Марко Николич, которого цитирует ТАСС.

В конце мая Transfermarkt сообщил, что Чаловым интересуется «Марсель», но во французском клубе эту информацию опровергли. Контракт форварда с ЦСКА рассчитан еще на один сезон — стороны продлили соглашение.

«Чалов долго играет в клубе. Если будет предложение, то я уверен, что никто не будет его удерживать», — сказал Николич, отметив, что все будет «по-дружески».

Гендиректор клуба Роман Бабаев заявил, что с Чаловым договорились обсудить длительный контракт, если он никуда не уйдет в течение этого трансферного окна, отмечает «РИА Новости».

Чалову 26 лет, в минувшем сезоне он забил 16 голов в 41 матче.

Форвард с 2019 года забил три мяча в восьми матчах за сборную России.

Чалов является воспитанником ЦСКА, в 2022 году он играл в аренде в швейцарском «Базеле».