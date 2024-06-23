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Евро-2024 ,  
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Мбаппе впервые сыграл в маске и сделал дубль в товарищеском матче

Мбаппе впервые сыграл в маске и сделал дубль в контрольном матче с «Падерборном»
Сюжет
Евро-2024
Лидер сборной Франции забил два мяча и сделал две результативные передачи в контрольной игре с молодежной командой немецкого «Падерборна»
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Bai Xuefei / XinHua / Global Look Press)

Сломавший нос лидер сборной Франции Килиан Мбаппе принял участие в товарищеском матче против молодежной команды немецкого «Падерборна».

Как сообщает Reuters, Мбаппе провел на поле всю игру, которая состояла из двух таймов по 30 минут. Форвард играл в черной защитной маске, он забил два гола и сделал две результативные передачи.

Поединок прошел в закрытом формате, о счете не сообщается.

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Килиан Мбаппе

Мбаппе получил травму на последних минутах матча между Францией и Австрией (1:0) в первом туре. Операция ему не потребовалась. Во втором туре группового этапа против Нидерландов (0:0) Мбаппе остался на скамейке запасных.

На данный момент неизвестно, сыграет ли форвард в заключительном поединке группового этапа против Польши 25 июня.

«Вы увидите его в свое время. Все идет в правильном направлении, он восстанавливается после шока, есть синяк, который будет уменьшаться с каждым днем, он привыкает к своей маске, которая немного влияет на зрение. У него все хорошо», — сказал главный тренер сборной Дидье Дешам, которого цитирует RMC Sport.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Евро-2024 Килиан Мбаппе сборная Франции по футболу

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