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L'Equipe узнала о намерении саудитов купить футбольный клуб Рыболовлева

В монегаскский клуб может вернуться нынешний советник ПСЖ Луиш Кампуш, который работал там спортивным директором с 2013 по 2016 год. О том, что Дмитрий Рыболовлев задумался о продаже «Монако», стало известно в начале 2024 года
Фото: Global Look Press
Фото: Global Look Press

Инвесторы из Саудовской Аравии рассчитывают выкупить контрольный пакет акций футбольного клуба «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин. По данным французской L'Equipe, соответствующее предложение поступило в офис владельца команды Дмитрия Рыболовлева.

Согласно информации издания, российский предприниматель получил несколько предложений о продаже клуба, в том числе из Саудовской Аравии. L'Equipe отмечает, что если сделка состоится, то спортивным директором «Монако» снова может стать Луиш Кампуш, занимавший эту должность в монегаскском клубе с 2013 по 2016 год.

На данный момент португальский специалист работает стратегическим советником в «Пари Сен-Жермен», его контракт с парижским коллективом рассчитан до 2025 года. Как отмечает L'Equipe, несмотря на нынешнюю должность Кампуша во французской столице, он по-прежнему проводит много времени в Монако. Возвращение португальца в команду представляется вполне реальным вариантом, в том числе из-за его противоречий с руководством ПСЖ.

По итогам минувшего сезона чемпионата Франции по футболу «Монако» занял второе место, пропустив вперед ПСЖ, который третий раз подряд взял титул. Александр Головин в Лиге 1 в составе «Монако» провел 27 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал такое же количество результативных передач. Головина признали лучшим футболистом сезона в своем клубе.

В начале 2024 года стало известно, что Дмитрий Рыболовлев задумался о продаже «Монако» и начал процесс «изучения стратегических возможностей» относительно своей доли в клубе, приобретенном им в 2011 году. Такое решение было принято после того, как акционеру поступили обращения от потенциально заинтересованных сторон.

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