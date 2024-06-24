L'Equipe узнала о намерении саудитов купить футбольный клуб Рыболовлева
Инвесторы из Саудовской Аравии рассчитывают выкупить контрольный пакет акций футбольного клуба «Монако», за который выступает российский полузащитник Александр Головин. По данным французской L'Equipe, соответствующее предложение поступило в офис владельца команды Дмитрия Рыболовлева.
Согласно информации издания, российский предприниматель получил несколько предложений о продаже клуба, в том числе из Саудовской Аравии. L'Equipe отмечает, что если сделка состоится, то спортивным директором «Монако» снова может стать Луиш Кампуш, занимавший эту должность в монегаскском клубе с 2013 по 2016 год.
На данный момент португальский специалист работает стратегическим советником в «Пари Сен-Жермен», его контракт с парижским коллективом рассчитан до 2025 года. Как отмечает L'Equipe, несмотря на нынешнюю должность Кампуша во французской столице, он по-прежнему проводит много времени в Монако. Возвращение португальца в команду представляется вполне реальным вариантом, в том числе из-за его противоречий с руководством ПСЖ.
По итогам минувшего сезона чемпионата Франции по футболу «Монако» занял второе место, пропустив вперед ПСЖ, который третий раз подряд взял титул. Александр Головин в Лиге 1 в составе «Монако» провел 27 матчей, в которых забил шесть мячей и сделал такое же количество результативных передач. Головина признали лучшим футболистом сезона в своем клубе.
В начале 2024 года стало известно, что Дмитрий Рыболовлев задумался о продаже «Монако» и начал процесс «изучения стратегических возможностей» относительно своей доли в клубе, приобретенном им в 2011 году. Такое решение было принято после того, как акционеру поступили обращения от потенциально заинтересованных сторон.
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