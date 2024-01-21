Дмитрий Рыболовлев задумался над продажей клуба «Монако»

Рыболовлев решил начать процесс «изучения стратегических возможностей» относительно своей доли в клубе, который он приобрел в 2011 году. Представляющая его интересы компания владеет 66,7%. СМИ пишут о двух предложениях о покупке

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Как заявил РБК представитель семейного офиса Дмитрия Рыболовлева, «мажоритарный акционер ФК «Монако» решил начать процесс изучения стратегических возможностей в отношении своей доли в клубе. Решение было принято после того, как акционеру поступили обращения от потенциально заинтересованных сторон. Мажоритарный акционер привлек Raine Group (Raine) в качестве своего эксклюзивного финансового консультанта по этому вопросу. Raine обладает значительным опытом работы с крупнейшими футбольными клубами мира по целому ряду задач».

При этом собеседник РБК оговаривается, что «нет никаких гарантий, что стратегический анализ приведет к какой-либо сделке с участием Клуба».

О потенциальной сделке первым сообщил Les Echos. Французское издание пишет, что в прошлом году как минимум два американских инвестора, желающих вложиться в европейский футбол, проявили интерес к «Монако». Рыболовлев получил «два предварительных предложения, но с достаточно высокими ценами», чтобы он, вероятно, задумался о продаже клуба, отмечает газета. «Как и почти все владельцы клубов, он продает дороже определенной цены, потому что в футболе вы получаете прибыль, когда перепродаете», — сказал Les Echos футбольный эксперт.

Ожидается, что процесс займет несколько месяцев, но цель будет состоять в том, чтобы завершить продажу к концу сезона, найдя покупателя, который получит поддержку княжества Монако, которое остается акционером клуба и «имеет некое право проверки», добавляет газета.

Рыболовлев занимает 26-е место в рейтинге богатейших людей России по версии Forbes с состоянием $6,4 млрд.

В 2011 году компанией Monaco Sport Invest, представляющая интересы семьи Дмитрия Рыболовлева, приобрела 66,67% акций за €1 и гарантированные инвестиции в размере не менее €100 млн за 4 года.

28 февраля 2023 года дочь миллиардера Екатерина Рыболовлева была избрана вице-президентом ФК «Монако». Она сменила на этом посту Олега Петрова, занимавшего должность с 2019 года. По официальным данным, именно Екатерина Рыболовлева является руководителем Monaco Sport Invest.

После приобретения Рыболовлевым «Монако» удалось по итогам сезона 2012/13 вернуться в элитный дивизион чемпионата Франции. Позднее команде один раз удалось выиграть чемпионат Франции (2017), дважды она была второй (2014, 2018), играла в финале Кубка страны (2021) и дважды — в финале Кубка лиги (2017, 2018). В еврокубках лучший результат «Монако» во времена Рыболовлева — полуфинал Лиги чемпионов в сезоне 2016/17, где команда уступила «Ювентусу».