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17 россиян заявились на Уимблдон в одиночных разрядах

17 российских теннисистов заявились на Уимблдон в одиночных разрядах
В мужской сетке на турнире сыграют шесть российских теннисистов, в женской — 11. Третий в сезоне турнир «Большого шлема» стартует 1 июля
Даниил Медведев
Даниил Медведев (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

17 российских теннисистов включены в заявочный лист Уимблдона 2024 года в одиночном разряде. Список из 104 заявленных игроков опубликован на сайте третьего в сезоне турнира «Большого шлема».

В мужской сетке из россиян на турнир заявились Даниил Медведев (пятый номер рейтинга ATP), Андрей Рублев (6), Карен Хачанов (19), Роман Сафиуллин (43), Павел Котов (61) и Аслан Карацев (87).

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Среди женщин на Уимблдон заявлены 11 представительниц России: Дарья Касаткина (11-й номер рейтинга WTA), Екатерина Александрова (18), Людмила Самсонова (19), Анастасия Павлюченкова (22), Анна Калинская (25), Вероника Кудерметова (31), Мирра Андреева (40), Анастасия Потапова (43), Анна Блинкова (45), Диана Шнайдер (49) и Элина Аванесян (74).

Уимблдон пройдет с 1 по 14 июля.

В прошлом году Уимблдон выиграли испанец Карлос Алькарас и чешка Маркета Вондроушова.

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теннис Уимблдон
Даниил Медведев фото

Даниил Медведев

теннисист
11 февраля 1996 года
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