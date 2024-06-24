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Губерниев назвал Анну Дмитриеву иконой комментаторского стиля

Комментатор «Матч ТВ» отметил, что Анна Дмитриева была ученицей легендарного Николая Озерова. Также она создала прекрасную спортивную редакцию, добавил Губерниев
Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Бывшая теннисистка и телекомментатор Анна Дмитриева, скончавшаяся на 84-м году жизни, была «невероятной женщиной» и иконой стиля в спортивной журналистике. Об этом в своем телеграм-канале написал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.

«Каждый раз, когда мы встречались, мне хотелось встать на колени и целовать Анне Владимировне руки… Она сопровождала меня всю мою жизнь, с того момента, как я начал смотреть телевизор, интересоваться спортом… Легендарная теннисистка, невероятная женщина, икона комментаторского стиля… Спасибо Вам за все…» — написал Губерниев.

В разговоре с ТАСС комментатор «Матч ТВ» также назвал Дмитриеву ученицей легендарного Николая Озерова и человеком, который создал прекрасную спортивную редакцию.

Кроме того, Губерниев поблагодарил Дмитриеву за то, что в свое время она не взяла его на работу в «НТВ-плюс», куда он хотел перейти с «ТВ-центра». По мнению Губерниева, это ему очень помогло, так как неизвестно, что с ним произошло бы в чужой редакции.

Анна Дмитриева является 18-кратной чемпионкой СССР по теннису в одиночном, женском парном и смешанном парном разрядах. В 1964 году входила в топ-5 лучших теннисисток Европы. Спортивным комментатором Дмитриева работала с 1975 года, получив широкую известность благодаря освещению теннисных матчей вместе с Александром Метревели. Ее неоднократно признавали лучшим телекомментатором.

На НТВ Дмитриева пришла в 1993 году, после чего телекомпания часто начала транслировать спортивные мероприятия. С ноября 1996 по ноябрь 2004 года она была заместителем руководителя и художественным руководителем «НТВ-Плюс Спорт». С ноября 2004 по август 2010 года возглавляла дирекцию спортивных каналов ОАО «НТВ-Плюс».

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