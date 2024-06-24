Веснина заявила, что Дмитриева научила страну видеть прекрасное в теннисе
В российском теннисе будет очень сильно не хватать комментатора Анны Дмитриевой, которая подарила всей стране любовь к этому виду спорта, заявила РБК олимпийская чемпионка Елена Веснина.
Дмитриева, 18-кратная чемпионка СССР и известный спортивный комментатор, умерла в возрасте 83 лет.
Веснина выразила соболезнования родным и близким Дмитриевой, назвав ее «эпохой российского тенниса».
«Она профессионал с большой буквы, она очень любила теннис, она любила его смотреть, комментировать, играть. Она научила нас по-другому смотреть на теннис, научила нас видеть прекрасное в теннисе, научила нас, на самом деле, очень многому», — отметила Веснина.
Во время игровой карьеры Дмитриева в 1964 году входила в топ-5 лучших теннисисток Европы. С 1975 года она была спортивным комментатором, в разные годы работала на НТВ, «Матч ТВ» и Eurosport.
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