Веснина заявила, что Дмитриева научила страну видеть прекрасное в теннисе

Известная в прошлом теннисистка и спортивный комментатор Анна Дмитриева умерла на 84-м году жизни. Елена Веснина считает, что она научила всю страну по-другому смотреть на теннис и ее будет очень не хватать

Елена Веснина (Фото: Роман Денисов / Russian Look / Global Look Press)

В российском теннисе будет очень сильно не хватать комментатора Анны Дмитриевой, которая подарила всей стране любовь к этому виду спорта, заявила РБК олимпийская чемпионка Елена Веснина.

Дмитриева, 18-кратная чемпионка СССР и известный спортивный комментатор, умерла в возрасте 83 лет.

Веснина выразила соболезнования родным и близким Дмитриевой, назвав ее «эпохой российского тенниса».

«Она профессионал с большой буквы, она очень любила теннис, она любила его смотреть, комментировать, играть. Она научила нас по-другому смотреть на теннис, научила нас видеть прекрасное в теннисе, научила нас, на самом деле, очень многому», — отметила Веснина.

Во время игровой карьеры Дмитриева в 1964 году входила в топ-5 лучших теннисисток Европы. С 1975 года она была спортивным комментатором, в разные годы работала на НТВ, «Матч ТВ» и Eurosport.