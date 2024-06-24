 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Веснина заявила, что Дмитриева научила страну видеть прекрасное в теннисе

Известная в прошлом теннисистка и спортивный комментатор Анна Дмитриева умерла на 84-м году жизни. Елена Веснина считает, что она научила всю страну по-другому смотреть на теннис и ее будет очень не хватать
Елена Веснина
Елена Веснина (Фото: Роман Денисов / Russian Look / Global Look Press)

В российском теннисе будет очень сильно не хватать комментатора Анны Дмитриевой, которая подарила всей стране любовь к этому виду спорта, заявила РБК олимпийская чемпионка Елена Веснина.

Дмитриева, 18-кратная чемпионка СССР и известный спортивный комментатор, умерла в возрасте 83 лет.

Веснина выразила соболезнования родным и близким Дмитриевой, назвав ее «эпохой российского тенниса».

«Она профессионал с большой буквы, она очень любила теннис, она любила его смотреть, комментировать, играть. Она научила нас по-другому смотреть на теннис, научила нас видеть прекрасное в теннисе, научила нас, на самом деле, очень многому», — отметила Веснина.

Кафельников назвал смерть Анны Дмитриевой большой утратой
Спорт
Фото:Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

Во время игровой карьеры Дмитриева в 1964 году входила в топ-5 лучших теннисисток Европы. С 1975 года она была спортивным комментатором, в разные годы работала на НТВ, «Матч ТВ» и Eurosport.

Террористы в Дагестане убили пожилого священника РПЦ

Туристам рекомендовали воздержаться от поездок в Дагестан

Муфтий Дагестана назвал действия боевиков актом безумия

Опубликованы видеокадры из Дагестана

Боевики обстреляли полицейскую машину недалеко от Дербента

Что известно о месте, которое атаковали ВСУ в Севастополе. Видео

Минобороны сообщило, что Севастополь атаковали с помощью ракет ATACMS

Двух напавших террористов в Дагестане задержали на пляже. Видео

В Дагестане задержали главу района — отца двух предполагаемых боевиков

Кадры перестрелки силовиков с боевиками в Махачкале

Силовики назвали боевиков в Дагестане сторонниками исламистов
Авторы
Теги
Анастасия Серова Анастасия Серова, Анна Сатдинова
теннис Елена Веснина
Материалы по теме
Тарпищев фразой «ушла легенда» отреагировал на смерть Анны Дмитриевой
Спорт
Умерла спортивный комментатор Анна Дмитриева
Спорт
Умер бывший врач «Спартака» Юрий Васильков
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 22 июня
EUR ЦБ: 94,26 (+2,81) Инвестиции, 21 июн, 17:30 Курс доллара на 22 июня
USD ЦБ: 87,96 (+2,54) Инвестиции, 21 июн, 17:30
Прокуратура потребовала возбудить дело в отношении Моргенштерна Политика, 13:42
Почему люди боятся прививок и действительно ли они опасны Pro, 13:41
В новый санкционный список ЕС попали мать Кадырова, Шаман и Гагарина Экономика, 13:34
Юань упал на фоне отказа «Бэнк оф Чайна» работать с санкционными банками Инвестиции, 13:32
Под санкции ЕС попали «Уральские авиалинии», «Артек» и «Волга-Днепр» Политика, 13:30
Производитель протезов «Моторика» привлекла 900 млн руб. Технологии и медиа, 13:25
Постоянные ссоры: как найти компромисс в отношениях за 9 шагов Pro, 13:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Павлович впервые прокомментировал скандальное поражение от Волкова в UFC Спорт, 13:20
В Европе с 25 июня ограничат доступ к трем российским СМИ Политика, 13:19
Россияне принесли цветы к мемориалам после теракта в Севастополе Общество, 13:15
Уимблдон снова обязал россиян подписать декларации о нейтралитете Спорт, 13:15
Как перестать покупать дорогие билеты для деловых поездок РБК и Millennium, 13:13
Российский вратарь Бобровский сыграет в решающем матче Кубка Стэнли Спорт, 13:12
Названы российские регионы с самым старым таксопарком Авто, 13:11