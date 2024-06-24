Кафельников назвал смерть Анны Дмитриевой большой утратой

Знаменитая советсткая теннисистка и спортивный телекомментатор скончалась на 84-м году жизни

Фото: Андрей Титов/Бизнес Online/ТАСС

Экс-первая ракетка мира Евгений Кафельников прокомментировал РБК смерть теннисистки и телекомментатора Анны Дмитриевой, скончавшейся на 84-м году жизни. Спортсмен назвал ее кончину большой утратой для отечественного спортивного телевидения.

«Анна Владимировна была одним из самых светлых людей, которых я когда-либо знал. Я ее очень любил, она очень любила меня, поэтому у меня с ней связаны самые теплые воспоминания. Очень жаль, что так произошло, — сказал Кафельников. — Анна Владимировна была профессионалом своего дела. Я думаю, что российское спортивное телевидение долго не будет иметь такого квалифицированного и преданного своему делу специалиста. Поэтому еще раз говорю, что это очень большая утрата».

Анна Дмитриева — 18-кратная чемпионка СССР в одиночном, женском парном и смешанном парном разрядах. В 1964 году входила в топ-5 лучших теннисисток Европы.

Спортивным комментатором Дмитриева работала с 1975 года, получив широкую известность благодаря освещению теннисных матчей вместе с Александром Метревели. Неоднократно признавалась лучшим телекомментатором.

С 1993 года перешла на НТВ. С ноября 2004 года по август 2010 года возглавляла дирекцию спортивных каналов «НТВ-Плюс». В 2015–2016 годах работала на «Матч ТВ», откуда ушла на Eurosport из-за отсутствия теннисных трансляций. При этом она продолжала числиться в штате «Газпром-Медиа», куда входит «Матч ТВ».