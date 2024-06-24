Форвард сборной Венгрии потерял сознание после столкновения в матче Евро
Нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга потерял сознание во время матча третьего тура группового этапа Евро-2024 против Шотландии. Встреча прошла в Штутгарте.
После верхового единоборства без серьезного контакта с вратарем Шотландии Ангусом Ганном нападающий упал на газон. Варга пролежал без сознания несколько минут. Форвард покинул поле на носилках с кислородной маской на лице.
Венгрия обыграла команду Шотландии со счетом 1:0. Единственный гол, который стал самым поздним в истории Евро без учета экстра-таймов (99:32), забил Кевин Чобот.
В 1/8 финала Евро выходят команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. Венгрия сохранила шансы на выход в плей-офф, заняв третье место (3 очка) в группе с Германией (7), Швейцарией (5) и Шотландией (1).
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