Форвард сборной Венгрии Варга потерял сознание после столкновения в матче Евро

Форвард сборной Венгрии потерял сознание после столкновения в матче Евро

Барнабаш Варга упал на газон после верхового единоборства с вратарем Шотландии Ангусом Ганном

Фото: Reuters

Нападающий сборной Венгрии Барнабаш Варга потерял сознание во время матча третьего тура группового этапа Евро-2024 против Шотландии. Встреча прошла в Штутгарте.

После верхового единоборства без серьезного контакта с вратарем Шотландии Ангусом Ганном нападающий упал на газон. Варга пролежал без сознания несколько минут. Форвард покинул поле на носилках с кислородной маской на лице.

Венгрия обыграла команду Шотландии со счетом 1:0. Единственный гол, который стал самым поздним в истории Евро без учета экстра-таймов (99:32), забил Кевин Чобот.

В 1/8 финала Евро выходят команды, занявшие первое и второе места в своих группах, а также четыре лучшие команды из занявших третьи места. Венгрия сохранила шансы на выход в плей-офф, заняв третье место (3 очка) в группе с Германией (7), Швейцарией (5) и Шотландией (1).