Италия рискует не попасть в плей-офф впервые за 20 лет. Интриги дня Евро
Албания — Испания
22:00, «Okko»
«Дюссельдорф Арена» (Дюссельдорф)
Суперкомпьютер аналитической компании Opta назвал Испанию явным фаворитом в матче. Вероятность победы испанцев он оценил в 61,7%, а албанцев — в 16,7%. В своей истории команды встречались восемь раз, и испанцы всегда оказывались сильнее. Кроме того, испанская команда пять раз разгромно выигрывала у албанцев, а разница мячей в сумме во всех восьми матчах составляет 31:3.
Албанцы, которые являлись очевидными аутсайдерами группы B, при этом сохраняют шансы на выход из группы. Подопечные Силвиньо в прошлом туре набрали одно очко после того, как спаслись от поражения на последних минутах матча с Хорватией (2:2).
Албания может выйти из группы со второго места, если обыграет Испанию, а Хорватия в параллельном матче победит Италию. При этом ей надо обойти хорватов по общей разнице мячей. Албанская команда потеряет шансы на выход в плей-офф, если проиграет либо сыграет вничью.
Албанцы в последний раз обыгрывали команду из топ-10 рейтинга ФИФА в 2015 году (Францию), а на Евро играют во второй раз в истории и пока одержали только одну победу в пяти матчах.
После матча с Хорватией сборная Албании оказалась в центре скандала. Форвард албанской команды и «Рубина» Мирлинда Даку после игры подошел к трибуне болельщиков с мегафоном и начал выкрикивать оскорбительные лозунги в адрес сербов и македонцев. УЕФА дисквалифицировал нападающего на два матча. Так что Даку не сможет помочь команде в заключительном матче группового этапа против Испании 24 июня.
Сборная Испании, которая в прошлом туре выиграла у Италии (1:0), уже обеспечила себе место в плей-офф. Испанцы обладают достаточным количеством звезд для достижения больших результатов. Команда входит в топ-4 сборных с самыми дорогими составами (€965 млн, по оценке Transfermarkt).
В Испании семь футболистов еще не достигли 25-летнего возраста, при этом четверо из них играют в команде ведущие роли. Так, 21-летний Педри, если выйдет на поле, проведет свой 13-й матч на крупных турнирах. Испанец превзойдет по этому показателю Криштиану Роналду, который провел 12 игр на чемпионатах мира и Европы до 22-летия.
В составе Испании матч пропустит полузащитник «Манчестер Сити» Родри из-за перебора желтых карточек.
Группа В
- Испания — 6 очков
- Италия — 3 очка
- Албания — 1 очко
- Хорватия — 1 очко
Хорватия — Италия
22:00, «Матч ТВ»
«Лейпциг Штадиум» (Лейпциг)
Согласно подсчетам суперкомпьютера Opta, вероятность победы Италии составляет 40,5%, Хорватии — 31,7%. В последний раз команды встречались в квалификации Евро-2016, тогда сборные дважды сыграли вничью. Примечательно, что всего Италия и Хорватия провели восемь матчей, и итальянцы ни разу не смогли выиграть.
Хорваты в предыдущем туре сыграли вничью с Албанией (2:2), а в первом матче разгромно уступили испанцам (0:3). Сборной Хорватии необходимо зарабатывать три очка, чтобы выйти из группы. Лучшим результатом хорватов на Евро были четвертьфиналы в 1996 и 2008 годах.
Если хорватский полузащитник «Тоттенхэма» Иван Перишич отметится одним забитым мячом в матче, он сможет единолично стать вторым по результативности бомбардиром сборной Хорватии. На данный момент Перишич, забивший 33 мяча, делит вторую строчку с Марио Манджукичем.
Стоит отметить, что хорватская команда не смогла сохранить ворота сухими в девяти матчах Евро подряд.
Хорватия сможет выйти в плей-офф со второго места при двух условиях: сами они обыграют Италию, а албанцы не победят Испанию. В случае если победит и Албания, то место хорватов и албанцев будет определено по дополнительным показателям. Ничья практически гарантирует хорватской команде вылет, а если Албания сможет набрать хотя бы одно очко в своем матче - так уж точно.
Действующий чемпион Евро Италия входит в топ-6 самых молодых команд турнира и топ-7 самых дорогих составов (€705 млн), расположившись на границе между многолетними грандами и командами второго эшелона.
Итальянцам, чтобы выйти в плей-офф со второго места, необходимо не проиграть Хорватии. Италия потеряет шансы на выход из группы, если проиграет, а Албания в параллельном матче победит Испанию.
В последний раз итальянская команда не выходила в плей-офф Евро в 2004 году: тогда итальянцы, набравшие в группе одинаковое количество очков (5) со Швецией и Данией, уступили им по дополнительным показателям.
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