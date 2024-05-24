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Обамеянга признали лучшим футболистом сезона в Лиге Европы

Обамеянга из «Марселя» признали лучшим футболистом сезона в Лиге Европы
Нападающий «Марселя» завершил турнир лучшим бомбардиром (10 мячей) и лучшим по показателю «гол+пас»
Пьер-Эмерик Обамеянг
Пьер-Эмерик Обамеянг (Фото: Chris Ricco / Getty Images)

Нападающий «Марселя» Пьер-Эмерик Обамеянг признан лучшим игроком прошедшего сезона в Лиге Европы. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

На счету 34-летнего футболиста 10 голов в 13 матчах, в том числе хет-трик во встрече пятого тура группового этапа с «Аяксом». Обамеянг завершил турнир лучшим бомбардиром и лучшим по показателю «гол+пас» (10+3). Он также превзошел достижение Радамеля Фалькао по общему числу голов в Лиге Европы (30). На счету форварда — 34 забитых мяча.

«Марсель» дошел на турнире до полуфинала. Победителем стала итальянская «Аталанта» обыгравшая в финале немецкий «Байер» со счетом 3:0.

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Лучшим молодым игроком Лиги Европы второй год подряд признали полузащитника «Байера» Флориана Вирца. В 11 матчах 21-летний немец забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи.

УЕФА тогда назвал команду сезона Лиги Европы:

вратарь — Миле Свилар («Рома»);

защитники — Джанлука Манчини («Рома»), Джонатан Та («Байер»), Берат Джимшити («Аталанта»);

полузащитники — Джереми Фримпонг («Байер»), Тён Копмейнерс («Аталанта»), Гранит Джака («Байер»), Маттео Руджери («Аталанта»);

нападающие — Флориан Вирц («Байер»), Пьер-Эмерик Обамеянг («Марсель»), Адемола Лукман («Аталанта»).

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