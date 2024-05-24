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РФС не допустил три клуба до участия в Первой лиге в следующем сезоне

Лицензии РФС на участие в Первой лиге получили 23 клуба, трем отказали
РФС отказал в выдаче лицензий краснодарской «Кубани», «Уфе» и астраханскому «Волгарю», 23 клуба лицензии получили
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Краснодарская «Кубань», «Уфа» и астраханский «Волгарь» не получили лицензию для участия в Первой лиге в следующем сезоне. Об этом сообщается на сайте РФС.

Такое решение приняла комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов.

«Уфа», которая еще в сезоне 2021/22 выступала в Российской премьер-лиге (РПЛ), сейчас лидирует в группе «Золото» дивизиона A во Второй лиге. «Кубань» и «Волгарь» уже лишились шансов на сохранение места в Первой лиге на следующий сезон.

Тульскому «Арсеналу» отказали в выдаче лицензии для участия в РПЛ
Спорт
Фото:Maksim Konstantinov / Global Look Press

Решение об отказе в выдаче лицензии вынесено с отсрочкой до 4 июня, в течение этого времени у клуба имеется возможность предоставить дополнительный пакет документов или подать апелляционную жалобу.

Всего лицензии РФС на участие в Первой лиге в следующем сезоне получили 23 клуба. Среди них семь команд из Второй лиги — «Новосибирск», «Велес» (Москва), «Ротор» (Волгоград), «Челябинск», «Чайка» (с. Песчанокопское), «Краснодар-2» и «Родина-2» (Москва).

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