РФС не допустил три клуба до участия в Первой лиге в следующем сезоне

РФС отказал в выдаче лицензий краснодарской «Кубани», «Уфе» и астраханскому «Волгарю», 23 клуба лицензии получили

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Краснодарская «Кубань», «Уфа» и астраханский «Волгарь» не получили лицензию для участия в Первой лиге в следующем сезоне. Об этом сообщается на сайте РФС.

Такое решение приняла комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов.

«Уфа», которая еще в сезоне 2021/22 выступала в Российской премьер-лиге (РПЛ), сейчас лидирует в группе «Золото» дивизиона A во Второй лиге. «Кубань» и «Волгарь» уже лишились шансов на сохранение места в Первой лиге на следующий сезон.

Решение об отказе в выдаче лицензии вынесено с отсрочкой до 4 июня, в течение этого времени у клуба имеется возможность предоставить дополнительный пакет документов или подать апелляционную жалобу.

Всего лицензии РФС на участие в Первой лиге в следующем сезоне получили 23 клуба. Среди них семь команд из Второй лиги — «Новосибирск», «Велес» (Москва), «Ротор» (Волгоград), «Челябинск», «Чайка» (с. Песчанокопское), «Краснодар-2» и «Родина-2» (Москва).