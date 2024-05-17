Тульскому «Арсеналу» отказали в выдаче лицензии для участия в РПЛ

Тульский клуб занимает четвертое место в турнирной таблице Первой лиги за два тура до финиша чемпионата и претендует на выступление в элите. «Химки», «Акрон», «Родина» и махачкалинское «Динамо» лицензии получили

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Тульский «Арсенал» не получил лицензию для участия в Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне. Об этом сообщается на сайте РФС.

Такое решение приняла комиссия РФС по лицензированию футбольных клубов. Из команд Первой лиги в выдаче лицензии также отказали московскому «Торпедо» и «СКА-Хабаровску».

Из этих трех команд только «Арсенал» претендует на выступление в РПЛ в следующем сезоне. Тульская команда за два тура до окончания чемпионата в Первой лиге занимает четвертое место (зона стыковых матчей).

Среди участников Первой лиги лицензии получили подмосковные «Химки» (лидируют в Первой лиге), «Динамо» из Махачкалы (второе место), тольяттинский «Акрон» (третье) и московская «Родина» (пятое). Также лицензии получили все 16 нынешних участников РПЛ.

Решение об отказе в выдаче лицензии вынесено с отсрочкой до 23 мая, в течение этого времени у клуба имеется возможность предоставить дополнительный пакет документов или подать апелляционную жалобу.

Тульский «Арсенал» играл в РПЛ в сезоне 2014/15, а также с 2016 по 2022 год.