Россиянки Сизикова и Хромачева выиграли турнир WTA в Рабате в парном разряде

Российские теннисистки выиграли турнир WTA в Марокко в парном разряде

Яна Сизикова и Ирина Хромачева в решающем матче в Рабате победили китаянку Сюй Ифань и представительницу Казахстана Анну Данилину

Яна Сизикова (Фото: Fred Lee / Getty Images)

Российские теннисистки Яна Сизикова и Ирина Хромачева стали победительницами турнира WTA в Рабате (Марокко) в парном разряде.

В финале 29-летние россиянки обыграли китаянку Сюй Ифань и представительницу Казахстана Анну Данилину со счетом 6:3, 6:2.

Сизикова выиграла свой пятый турнир WTA в парном разряде в карьере, Хромачева — четвертый. Сизикова занимает 65-е место в парном рейтинге WTA, Хромачева — 49-е.

Данилина, финалистка Australian Open (2022), и Сюй Ифань, финалистка Уимблдона (2019) и US Open (2020), были посеяны на турнире под вторым номером, Сизикова и Хромачева — под четвертым

Победительницы турнира в Рабате получат $12,82 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков, финалистки — $7,21 тыс. и 163 очка.