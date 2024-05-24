Российские теннисистки выиграли турнир WTA в Марокко в парном разряде
Российские теннисистки Яна Сизикова и Ирина Хромачева стали победительницами турнира WTA в Рабате (Марокко) в парном разряде.
В финале 29-летние россиянки обыграли китаянку Сюй Ифань и представительницу Казахстана Анну Данилину со счетом 6:3, 6:2.
Сизикова выиграла свой пятый турнир WTA в парном разряде в карьере, Хромачева — четвертый. Сизикова занимает 65-е место в парном рейтинге WTA, Хромачева — 49-е.
Данилина, финалистка Australian Open (2022), и Сюй Ифань, финалистка Уимблдона (2019) и US Open (2020), были посеяны на турнире под вторым номером, Сизикова и Хромачева — под четвертым
Победительницы турнира в Рабате получат $12,82 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков, финалистки — $7,21 тыс. и 163 очка.
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