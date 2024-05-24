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Российские теннисистки выиграли турнир WTA в Марокко в парном разряде

Россиянки Сизикова и Хромачева выиграли турнир WTA в Рабате в парном разряде
Яна Сизикова и Ирина Хромачева в решающем матче в Рабате победили китаянку Сюй Ифань и представительницу Казахстана Анну Данилину
Яна Сизикова
Яна Сизикова (Фото: Fred Lee / Getty Images)

Российские теннисистки Яна Сизикова и Ирина Хромачева стали победительницами турнира WTA в Рабате (Марокко) в парном разряде.

В финале 29-летние россиянки обыграли китаянку Сюй Ифань и представительницу Казахстана Анну Данилину со счетом 6:3, 6:2.

Сизикова выиграла свой пятый турнир WTA в парном разряде в карьере, Хромачева — четвертый. Сизикова занимает 65-е место в парном рейтинге WTA, Хромачева — 49-е.

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Данилина, финалистка Australian Open (2022), и Сюй Ифань, финалистка Уимблдона (2019) и US Open (2020), были посеяны на турнире под вторым номером, Сизикова и Хромачева — под четвертым

Победительницы турнира в Рабате получат $12,82 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков, финалистки — $7,21 тыс. и 163 очка.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Яна Сизикова Ирина Хромачева
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