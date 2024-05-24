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Медина объяснил, почему игра за «Спартак» не сравнится с ЦСКА

Медина: «Спартак» — главная команда страны, это не сравнится с игрой за ЦСКА
Парагвайский полузащитник отметил, что понимал, чем отличаются клубы, когда переходил из ЦСКА в «Спартак», и это для него «не проблема»
Хесус Медина
Хесус Медина (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

«Спартак» является главным клубом России, поэтому нельзя сравнить игру за «красно-белых» с выступлениями за ЦСКА, заявил в интервью «Чемпионату» парагвайский полузащитник Хесус Медина.

Медина перешел в ЦСКА из «Нью-Йорк Сити» в январе 2022 года, а в июле 2023-го его купил «Спартак».

«Спартак» — главная команда страны. Все говорят о «Спартаке»: в СМИ, на телевидении, обычные люди. Это не сравнится с игрой за ЦСКА, например. В «Спартаке» на тебя фокус гораздо больше», — сказал Медина.

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Парагваец отметил, что это не стало для него открытием. «Когда переходил сюда — понимал это. Для меня это не проблема», — заключил футболист.

В нынешнем сезоне 27-летний Медина провел 33 матчах за «Спартак» во всех турнирах, забил пять голов и сделал четыре результативные передачи.

За тур до финиша чемпионата РПЛ «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 49 очков.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК ЦСКА ФК Спартак Москва Хесус Медина
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