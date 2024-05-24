РФС назвал дату начала нового сезона в Российской премьер-лиге
Следующий сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) стартует 20 июля. Об этом сообщается на сайте РФС.
Бюро исполкома РФС утвердило календарь сезона-2024/25. Матчи первого тура пройдут 20 и 21 июля. Заключительный, 30-й тур запланирован на 24 мая 2025 года.
Последним перед зимним перерывом 18-й тур пройдет 7 и 8 декабря. Возобновится сезон 1 марта 2025-го.
Матч за Суперкубок России будет сыгран 13 июля. В нем сыграют чемпион и обладатель Кубка страны. Если чемпионат и Кубок выиграет одна и та же команда, то в Суперкубке примут участие чемпион России и команда, занявшая второе место в РПЛ.
Перед последним туром (25 мая) нынешнего сезона за чемпионство борются «Динамо», «Краснодар» и «Зенит». В суперфинале Кубка России «Зенит» 2 июня в «Лужниках» сыграет против калининградской «Балтики».
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