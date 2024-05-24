СКА подписал контракт с лучшим бомбардиром ЦСКА прошлого сезона
Самый ценный игрок плей-офф КХЛ сезона 2022/23 Михаил Григоренко подписал контракт со СКА. Об этом сообщается на сайте петербургского клуба.
Соглашение с 30-летним форвардом рассчитано на четыре года.
С 2017 года он играл за ЦСКА. Григоренко, трехкратный обладатель Кубка Гагарина, в прошедшем сезоне набрал 52 (21+31) очка в регулярном чемпионате и плей-офф. Это лучший результат в ЦСКА наряду с Константином Окуловым, у которого тоже 52 очка.
В составе сборной России Григоренко завоевал золото Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане и серебро Олимпиады 2022 года в Пекине. Также он является бронзовым призером чемпионата мира 2019 года.
Ранее 24 мая СКА подписал четырехлетний контракт с другим трехкратным обладателем Кубка Гагарина, который последние годы провел в ЦСКА, — Сергеем Плотниковым.
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