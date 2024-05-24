Выигравший два Кубка Гагарина в составе ЦСКА нападающий перешел в СКА
Нападающий Сергей Плотников подписал контракт со СКА. Об этом сообщается на сайте петербургского клуба КХЛ.
Соглашение с 33-летним нападающим рассчитано на четыре года. За СКА форвард играл с 2016 по 2020 год, завоевал один Кубок Гагарина (2017).
Кроме того, клуб продлил контракты с нападающим Маратом Хайруллиным и Михаилом Воробьевым на два года.
Последние четыре года Плотников выступал за московский ЦСКА, с которым дважды выиграл Кубок Гагарина (2022, 2023). В прошлом сезоне он набрал 26 (13+13) очков в 71 матче.
Плотников играл еще за магнитогорский «Металлург», ярославский «Локомотив» и хабаровский «Амур», в НХЛ провел сезон 2015/16 в составе «Питтсбург Пингвинз» и «Аризона Койотис».
Со сборной России Плотников стал чемпионом мира (2014), выиграл серебряную медаль Олимпиады в Пекине.
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