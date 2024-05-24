 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Капитан «Сельты» назвал Мостового лучшим футболистом клуба из Виго

Российский полузащитник играл за «Сельту» с 1996 по 2004 год, выиграв с испанским клубом Кубок Интертото
Александр Мостовой (слева), 2003 год
Александр Мостовой (слева), 2003 год (Фото: Firo Foto / Getty Images)

Капитан «Сельты» Яго Аспас назвал Александра Мостового лучшим футболистом испанского клуба, за которым он наблюдал в качестве болельщика. Об этом 36-летний Аспас заявил в интервью газете Marca.

Такой вопрос Аспасу задали в рамках блица. «Мостовой. Вне всяких сомнений», — ответил футболист.

Мостовой играл за «Сельту» с 1996 по 2004 год, россиянин стал одной из легенд клуба. Всего за испанскую команду он провел 277 матчей и забил 71 гол, выиграв с испанским клубом Кубок Интертото (2000), дошел до финала Кубка Испании (2001).

В Испании назвали Абаскаля основным кандидатом на пост тренера «Кадиса»
Спорт
Гильермо Абаскаль

55-летний Мостовой является двукратным чемпионом СССР (1987, 1989 годы) со «Спартаком», также выступал за «Бенфику», «Кан», «Страсбур» и «Алавес». С «Бенфикой» он выигрывал Кубки Португалии.

В составе сборной России Мостовой провел 51 матч, в которых забил десять голов.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Александр Мостовой ФК Сельта
Материалы по теме
Мостовой сравнил нового главного тренера «Пари НН» и Абаскаля
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 24 мая
EUR ЦБ: 97,88 (-0,02) Инвестиции, 23 мая, 16:31 Курс доллара на 24 мая
USD ЦБ: 90,25 (+0,06) Инвестиции, 23 мая, 16:31
Центробанк оценил перегрев на рынке жилья в России Недвижимость, 17:03
За неделю российские военные сбили два МиГ-29 ВСУ и восемь ракет SCALP-EG Политика, 16:52
Откажутся ли власти Грузии от закона об иноагентах из-за санкций США Политика, 16:49
Бизнес-ланч «Время новых подходов в работе со средним и малым бизнесом» Events, 16:47
Генерала Попова оставили в СИЗО Политика, 16:47
Международный суд ООН вынес вердикт по операции Израиля в Рафахе Политика, 16:37
Капитан «Сельты» назвал Мостового лучшим футболистом клуба из Виго Спорт, 16:29
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Карпин назвал состав сборной России на матч с Белоруссией Спорт, 16:21
Цены на аренду жилья в Москве на 20–40% превыcили ожидания арендаторов Недвижимость, 16:17
Песков исключил передачу Украине вошедших в состав России регионов Политика, 16:16
Появились кадры последствий удара по инфраструктуре под Харьковом Политика, 16:12
Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару в последние дни мая Общество, 16:09
Экс-премьер Чечни стал помощником Мишустина Политика, 16:05
В ЦБ разъяснили указ о компенсации ущерба от изъятия активов России в США Финансы, 16:03