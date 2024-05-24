Капитан «Сельты» назвал Мостового лучшим футболистом клуба из Виго
Капитан «Сельты» Яго Аспас назвал Александра Мостового лучшим футболистом испанского клуба, за которым он наблюдал в качестве болельщика. Об этом 36-летний Аспас заявил в интервью газете Marca.
Такой вопрос Аспасу задали в рамках блица. «Мостовой. Вне всяких сомнений», — ответил футболист.
Мостовой играл за «Сельту» с 1996 по 2004 год, россиянин стал одной из легенд клуба. Всего за испанскую команду он провел 277 матчей и забил 71 гол, выиграв с испанским клубом Кубок Интертото (2000), дошел до финала Кубка Испании (2001).
55-летний Мостовой является двукратным чемпионом СССР (1987, 1989 годы) со «Спартаком», также выступал за «Бенфику», «Кан», «Страсбур» и «Алавес». С «Бенфикой» он выигрывал Кубки Португалии.
В составе сборной России Мостовой провел 51 матч, в которых забил десять голов.
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