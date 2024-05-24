Капитан «Сельты» назвал Мостового лучшим футболистом клуба из Виго

Российский полузащитник играл за «Сельту» с 1996 по 2004 год, выиграв с испанским клубом Кубок Интертото

Александр Мостовой (слева), 2003 год (Фото: Firo Foto / Getty Images)

Капитан «Сельты» Яго Аспас назвал Александра Мостового лучшим футболистом испанского клуба, за которым он наблюдал в качестве болельщика. Об этом 36-летний Аспас заявил в интервью газете Marca.

Такой вопрос Аспасу задали в рамках блица. «Мостовой. Вне всяких сомнений», — ответил футболист.

Мостовой играл за «Сельту» с 1996 по 2004 год, россиянин стал одной из легенд клуба. Всего за испанскую команду он провел 277 матчей и забил 71 гол, выиграв с испанским клубом Кубок Интертото (2000), дошел до финала Кубка Испании (2001).

55-летний Мостовой является двукратным чемпионом СССР (1987, 1989 годы) со «Спартаком», также выступал за «Бенфику», «Кан», «Страсбур» и «Алавес». С «Бенфикой» он выигрывал Кубки Португалии.

В составе сборной России Мостовой провел 51 матч, в которых забил десять голов.