Трехкратный обладатель Кубка Гагарина Слепышев перешел в «Динамо»

Нападающий Антон Слепышев, который выступал за ЦСКА, подписал соглашение с «Динамо» на один год

Антон Слепышев (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Нападающий Антон Слепышев подписал контракт с «Динамо», об этом сообщила пресс-служба команды Континентальной хоккейной лиги.

Соглашение рассчитано на один год.

Форвард перешел в «Динамо» в рамках обмена с ЦСКА. К «красно-синим» отправится защитник Иван Патрихаев.

В прошедшем сезоне КХЛ Слепышев набрал 27 (11+16) очков в 48 матчах. ЦСКА завершил выступление в первом раунде плей-офф, уступив ярославскому «Локомотиву». «Динамо» по итогам прошлого сезона стало победителем регулярного чемпионата, а в плей-офф команда дошла до четвертьфинала, уступив «Трактору».

30-летний Слепышев с 2018 года выступал за ЦСКА, в составе которого выиграл три Кубка Гагарина (2019, 2022, 2023). В составе сборной России хоккеист стал серебряным призером Олимпийских игр 2022 года.