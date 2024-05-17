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Спорт ,  
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В Испании сообщили о решении «Барселоны» уволить Хави в конце сезона

AS: Хави покинет пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона
Президент каталонского клуба Жоан Лапорта решил расстаться с Хави, хотя еще в апреле сообщалось о том, что тренер останется в «Барселоне» на следующий сезон
Хави
Хави (Фото: Alex Caparros / Getty Images)

Хави все-таки покинет пост главного тренер «Барселоны» в конце сезона. Как сообщают Sport.es и AS, такое решение принял президент каталонского клуба Жоан Лапорта.

Глава «Барселоны» не понравились высказывания Хави на недавней пресс-конференции, где тот пожаловался на нехватку у клуба финансовых ресурсов для усиления состава, ответив, что каталонцам в текущих условиях будет сложно конкурировать с мадридским «Реалом» и другими европейскими топ-клубами. Отмечается, что Лапорта уже дал распоряжения спортивному комитету клуба начать поиски нового главного тренера на следующий сезон.

Хави передумал и останется главным тренером «Барселоны»
Спорт
Хави

Хави в сентябре прошлого года продлил контракт до лета 2025-го, а в конце января сообщил, что покинет команду в конце сезона. Однако «Барселона» 25 апреля объявила, что Хави остается. Теперь же Лапорта решил, что тренер покинет свой пост.

Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года и в прошлом сезоне привел ее к чемпионству и победе в Суперкубке. В этом сезоне победу в чемпионате уже досрочно обеспечил себе «Реал», каталонцы располагаются на втором месте.

Хави играл за «Барселону» с 1998 по 2015 год. Испанец провел 767 матчей в составе команды, по этому числу он уступает только Лионелю Месси (778 матчей). За этот период Хави выиграл 25 трофеев, включая восемь титулов чемпиона Испании, три Кубка Испании и четыре Лиги чемпионов.

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Футбол ФК Барселона Хави

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