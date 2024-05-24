Экс-игрок ЦСКА станет президентом худшего клуба НБА
Траджан Лэнгдон, игравший в свое время за ЦСКА и московское «Динамо», станет президентом по баскетбольным операциям клуба НБА «Детройт Пистонс». Об этом сообщает ESPN.
Эта должность была вакантной в клубе с 2018 года.
В нынешнем сезоне «Детройт» был худшим клубом НБА с 14 победами и 68 поражениями. Команда показала худший результат в своей истории. На предстоящем драфте НБА «Пистонс» будут выбирать пятыми в первом раунде.
48-летний Лэнгдон будет иметь последнее слово во всех решениях клуба, в том числе имеет право уволить генерального менеджера Троя Уивера и главного тренера Монти Уильямса, который прошлым летом подписал шестилетний контракт на $76 млн, отмечает The Athletic.
Лэнгдон с 2019 года занимал пост генерального менеджера «Нью-Орлеан Пеликанс». До этого он в течение трех лет был помощником генерального менеджера в «Бруклин Нетс».
Лэнгдон играл в России за московское «Динамо» (2004–2005) и ЦСКА (2005–2011). В составе армейцев американец шесть раз выиграл чемпионат России, два раза Евролигу, признавался самым ценным игроком «Финала четырех» Евролиги. Также Лэнгдон был бронзовым призером чемпионата мира 1998 года.
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