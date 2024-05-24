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Экс-игрок ЦСКА станет президентом худшего клуба НБА

Экс-игрок ЦСКА Траджан Лэнгдон станет президентом клуба НБА «Детройт Пистонс»
Траджан Лэнгдон займет пост президента «Детройт Пистонс», который в нынешнем сезоне одержал лишь 14 побед в 82 матчах регулярного чемпионата
Траджан Лэнгдон
Траджан Лэнгдон (Фото: «Спорт-Экспресс» / ТАСС)

Траджан Лэнгдон, игравший в свое время за ЦСКА и московское «Динамо», станет президентом по баскетбольным операциям клуба НБА «Детройт Пистонс». Об этом сообщает ESPN.

Эта должность была вакантной в клубе с 2018 года.

В нынешнем сезоне «Детройт» был худшим клубом НБА с 14 победами и 68 поражениями. Команда показала худший результат в своей истории. На предстоящем драфте НБА «Пистонс» будут выбирать пятыми в первом раунде.

48-летний Лэнгдон будет иметь последнее слово во всех решениях клуба, в том числе имеет право уволить генерального менеджера Троя Уивера и главного тренера Монти Уильямса, который прошлым летом подписал шестилетний контракт на $76 млн, отмечает The Athletic.

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Лэнгдон с 2019 года занимал пост генерального менеджера «Нью-Орлеан Пеликанс». До этого он в течение трех лет был помощником генерального менеджера в «Бруклин Нетс».

Лэнгдон играл в России за московское «Динамо» (2004–2005) и ЦСКА (2005–2011). В составе армейцев американец шесть раз выиграл чемпионат России, два раза Евролигу, признавался самым ценным игроком «Финала четырех» Евролиги. Также Лэнгдон был бронзовым призером чемпионата мира 1998 года.

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Иван Витченко Иван Витченко
Баскетбол НБА Детройт Пистонс
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