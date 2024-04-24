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Умер чемпион СССР по футболу в составе «Динамо» Аркадий Николаев

Умер чемпион СССР по футболу 1963 года в составе «Динамо» Аркадий Николаев
Ветеран московского «Динамо» скончался на 88-м году жизни. Он был чемпионом СССР 1963 года, а в 1961-м выиграл золото чемпионата СССР по хоккею с мячом также в составе «Динамо»
Аркадий Николаев
Аркадий Николаев (Фото: fcdm.ru)

Бывший футболист московского «Динамо» Аркадий Николаев скончался в возрасте 87 лет. Об этом сообщается на сайте клуба.

Причина его смерти не уточняется.

Николаев выступал за «Динамо» с 1959 по 1964 год. Всего провел за команду 119 матчей и забил 20 голов. Вместе с «бело-голубыми» Николаев становился чемпионом СССР в 1963 году, выигрывал серебряные и бронзовые медали первенства.

Начал он свою карьеру в ульяновском «Динамо», также выступал за московский «Локомотив», ярославский «Шинник», саратовский «Сокол» и московские «Крылья Советов».

Также в 1961 году в составе «Динамо» Николаев выиграл золото чемпионата СССР по хоккею с мячом.

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