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«Краснодар» обыграл «Балтику» и приблизился к «Зениту» в РПЛ

«Краснодар» обыграл «Балтику» и приблизился к «Зениту» в турнирной таблице РПЛ
Встреча завершилась со счетом 3:2. «Краснодар» воспользовался поражением «Зенита» и теперь отстает от петербуржцев лишь на одно очко
Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»
Фото: телеграм-канал ФК «Краснодар»

Футболисты «Краснодара» обыграли калининградскую «Балтику» со счетом 3:2 в домашнем матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Джон Кордоба (31-я и 61-я минуты) и Эдуард Сперцян (50). У проигравших отличился Данила Козлов (57, 89).

В эпизоде со вторым мячом «Краснодара» голевой передачей отметился голкипер Матвей Сафонов. Он рукой отдал пас находившемуся в середине поля Сперцяну, а тот в красивом сольном проходе завершил атаку.

«Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице, набрав 49 очков. Лидирует «Зенит» (50), который свой матч 21-го тура проиграл. «Балтика» расположилась на 14-й строчке с 23 очками.

Изначально 21-й тур РПЛ должен был пройти с 15 по 17 марта, но был перенесен в связи с проведением выборов президента России.

В следующем туре (26-м) «Краснодар» 29 апреля в гостях сыграет с самарскими «Крыльями Советов», «Балтика» днем ранее примет московский ЦСКА.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Краснодар ФК Балтика
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