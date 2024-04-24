Не игравший четыре месяца Карацев уступил в первом матче после травмы
Российский теннисист Аслан Карацев не смог выйти во второй круг турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде.
В первом матче 30-летний россиянин уступил венгру Фабиану Марожану, 37-й ракетке мира, со счетом 6:7 (6:8), 6:7 (2:7).
В первом сете Карацев подавал при счете 6:5 и вел на тай-брейке 6:2, но в итоге не смог реализовать 11 сетболов.
Следующим соперником Марожана будет аргентинец Франциско Черундоло.
Карацев 2 января в своем первом матче сезона травмировал колено в первом круге турнира в австралийском Брисбене и покинул корт на инвалидной коляске. Позднее он перенес операцию. Матч с Марожаном стал для него первым после травмы.
Карацев занимает 48-е место в мировом рейтинге. На его счету три титула ATP.
В прошлом году Карацев дошел в Мадриде до полуфинала, где уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу.
Турнир в Мадриде с призовым фондом €7,87 млн завершится 5 мая. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.
Ставки по кредиту ниже
от 30 тыс. до 40 млн ₽
Оставьте заявку онлайн
Оформить прямо сейчас