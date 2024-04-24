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Не игравший четыре месяца Карацев уступил в первом матче после травмы

Карацев проиграл на старте «Мастерс» в Мадриде в первом матче после травмы
Российский теннисист уступил венгру Фабиану Марожану в первом круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде. В прошлом году Карацев дошел здесь до полуфинала
Аслан Карацев
Аслан Карацев (Фото: Koji Watanabe / Getty Images)

Российский теннисист Аслан Карацев не смог выйти во второй круг турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде.

В первом матче 30-летний россиянин уступил венгру Фабиану Марожану, 37-й ракетке мира, со счетом 6:7 (6:8), 6:7 (2:7).

В первом сете Карацев подавал при счете 6:5 и вел на тай-брейке 6:2, но в итоге не смог реализовать 11 сетболов.

Следующим соперником Марожана будет аргентинец Франциско Черундоло.

Российский теннисист проиграл на старте турнира серии «Мастерс» в Мадриде
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Карацев 2 января в своем первом матче сезона травмировал колено в первом круге турнира в австралийском Брисбене и покинул корт на инвалидной коляске. Позднее он перенес операцию. Матч с Марожаном стал для него первым после травмы.

Карацев занимает 48-е место в мировом рейтинге. На его счету три титула ATP.

В прошлом году Карацев дошел в Мадриде до полуфинала, где уступил немцу Яну-Леннарду Штруффу.

Турнир в Мадриде с призовым фондом €7,87 млн завершится 5 мая. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.

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Иван Витченко Иван Витченко
теннис Аслан Карацев
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