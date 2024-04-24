Сафиуллин проиграл в первом круге турнира серии «Мастерс» в Мадриде

Российский теннисист проиграл на старте турнира серии «Мастерс» в Мадриде

Роман Сафиуллин в первом круге уступил в двух сетах бразильцу Тьяго Сейботу Уайлду

Роман Сафиуллин (Фото: Julian Finney / Getty Images)

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти во второй круг турнира ATP серии «Мастерс» в Мадриде.

В первом матче 26-летний россиянин уступил бразильцу Тьяго Сейботу Уайлду, 63-й ракетке мира, со счетом 4:6, 4:6.

Следующим соперником бразильца станет итальянец Лоренцо Музетти (28-й номер посева).

Сафиуллин сейчас занимает 42-е место в рейтинге ATP (четвертый из россиян). Он побеждал на юниорском Australian Open в 2015 году.

Турнир в Мадриде с призовым фондом €7,87 млн завершится 5 мая. Он относится к категории «Мастерс», престижнее только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир ATP.