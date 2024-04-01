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Владельцы «Формулы-1» купили чемпионат MotoGP

Владельцы «Формулы-1» Liberty Media купили MotoGP
Сделка оценивается в €4,2 млрд. Liberty Media получит 86% акций, Dorna Sports сохранит свое руководство и останется в Мадриде
Фото: Mirco Lazzari / Getty Images
Фото: Mirco Lazzari / Getty Images

Владелец «Формулы-1» американская компания Liberty Media приобрела компанию Dorna Sports, которой принадлежат коммерческие и телевизионные права на чемпионат мира по шоссейно-кольцевым мотогонкам MotoGP. Об этом сообщается на сайте MotoGP.

Сделка оценивается в €4,2 млрд, она будет завершена к концу года.

Liberty Media приобретет 86% акций MotoGP, а руководство мотогоночной серии сохранит примерно 14% доли в бизнесе.

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Фото:Bryn Lennon / Getty Images

Dorna также сохранит независимое управление и продолжит базироваться в Мадриде. Гендиректор Dorna Кармело Эспелета, занимающий свой пост с 1994 года, продолжит руководить компанией.

Чемпионаты MotoGP проводятся с 1949 года, в этом сезоне в турнире 21 этап.

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Анна Сатдинова
автогонки Формула-1
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