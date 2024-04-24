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«Динамо» с трудом обыграло «Оренбург» в матче чемпионата России

Голы Тюкавина и Нгамалё принесли «Динамо» победу над «Оренбургом» в матче РПЛ
Встреча перенесенного 21-го тура РПЛ завершилась со счетом 2:1. У «бело-голубых» голы забили Константин Тюкавин и Муми Нгамалё
Константин Тюкавин
Константин Тюкавин (Фото: телеграм-канал ФК «Динамо»)

Футболисты московского «Динамо» обыграли «Оренбург» со счетом 2:1 в гостевом матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе победителей голы забили Константин Тюкавин (55-я минута) и Муми Нгамалё (72). У проигравших отличился Брайан Мансилья (77).

«Динамо» набрало 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург» с 26 очками расположился на 12-й строчке.

Изначально 21-й тур РПЛ должен был пройти с 15 по 17 марта, но был перенесен в связи с проведением выборов президента России.

В следующем туре (26-м) «Динамо» 28 апреля примет петербургский «Зенит», «Оренбург» днем позже в гостях сыграет с «Ростовом».

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Динамо Москва ФК Оренбург Константин Тюкавин
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