Экс-футболист МЮ Карлос Тевес попал в больницу в Аргентине с болями в груди

Экс-футболист МЮ Карлос Тевес попал в больницу с болями в груди

Бывший нападающий сборной Аргентины сейчас является главным тренером «Индепендьенте». Врачи провели обследования, результаты оказались удовлетворительными, 40-летний Тевес пока останется в больнице в качестве меры предосторожности

Карлос Тевес (Фото: Daniel Jayo / Getty Images)

Бывший футболист сборной Аргентины Карлос Тевес госпитализирован из-за болей в груди. Об этом сообщают в соцсети Х аргентинского «Индепендьенте», который Тевес сейчас возглавляет.

«Наш тренер поступил в больницу «Ла Тринидад» в Сан-Исидро с болью в груди. Были проведены соответствующие обследования и они оказались удовлетворительными. Тевес останется в больнице в качестве меры предосторожности до завершения всех процедур», — говорится в сообщении.

Тевесу 40 лет. Во время своей карьеры он играл за «Бока Хуниорс», «Коринтианс», «Вест Хэм», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Ювентус» и «Шанхай Шэньхуа». Он завоевал множество трофеев, в том числе трижды становился чемпионом Англии, дважды — чемпионом Италии, стал победителем Лиги чемпионов 2008 года с МЮ.

В составе сборной Аргентины он также стал олимпийским чемпионом в 2004 году. Кроме того, брал серебряные медали на Кубке Америки (2004 и 2007) и Кубке конфедераций (2005). Карьеру Тевес завершил в 2022 году.

«Индепендьенте» Тевес возглавляет с августа 2023-го