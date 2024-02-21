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«Манчестер Юнайтед» завершил продажу акций клуба миллиардеру Рэтклиффу

«Манчестер Юнайтед» продал акции клуба миллиардеру Рэтклиффу
Конечная сумма сделки не уточняется. Однако согласно договоренности «Манчестер Юнайтед» получит $300 млн в виде инвестиций. ESPN в декабре сообщал, что сумма сделки составит £1,25 млрд
Джим Рэтклифф
Джим Рэтклифф (Фото: Panoramic / Global look press)

Председатель правления INEOS сэр Джим Рэтклифф приобрел 25% акций английского суперклуба «Манчестер Юнайтед» класса А и В у семьи Глейзеров, об этом сообщает пресс-служба клуба.

«Стать совладельцем «Манчестер Юнайтед» — это большая честь и большая ответственность. Завершение сделки — только начало нашего пути по возвращению МЮ на вершину английского, европейского и мирового футбола с условиями мирового класса для наших болельщиков», — сказал Джим Рэтклифф.

Совладелец «Манчестер Юнайтед» Джоэл Глейзер заявил, что рассчитывает на тесное сотрудничество с Рэтклиффом и его компанией ради будущего клуба.

В сообщении уточняется, что Рэтклифф инвестировал в клуб $200 млн. Еще $100 млн он должен вложить до 31 декабря 2024 года. Конечная сумма сделки не уточняется. ESPN в декабре сообщал, что сумма сделки составит £1,25 млрд.

По словам Рэтклиффа, он является жителем Манчестера и болельщиком клуба. Он подчеркнул, что «Манчестер Юнайтед» делегирует его компании управленческую ответственность за клуб. «Манчестер Юнайтед» должен быть там, где мы привыкли его видеть, на самой вершине английского, европейского и мирового футбола», — сказал Рэтклифф.

В прошлом году «Манчестер Юнайтед», анонсируя сделку, сообщал, что ответственность Рэтклиффа будет включать все аспекты деятельности мужского и женского футбола и академий, а также два места в правлении Manchester United plc и в правлении футбольного клуба.

Рэтклифф является главой химической компании INEOS. Его состояние, по версии Sunday Times Rich List, оценивается в £29,6 млрд, он занимает второе место в списке самых богатых людей Великобритании.

Reuters писал, что семья Глейзеров через компанию Red Football Ltd до продажи контролировала 96% голосующих акций Manchester United plc — холдинговой компании футбольного клуба, остальные 4% принадлежат миноритариям или находятся в свободной продаже на фондовом рынке.

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Манчестер Юнайтед Джим Рэтклифф Глейзеры Английская премьер-лига (АПЛ)
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