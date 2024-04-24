 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Писеев вспомнил, как обвинившая Слуцкую фигуристка бегала голой по отелю

Писеев вспомнил, как обвинившая Слуцкую фигуристка бегала голой по гостинице
Почетный президент Федерации фигурного катания России заявил, что нельзя серьезно относиться к словам Кристины Обласовой, которая во время своей карьеры постоянно устраивала скандалы и проблемы
Кристина&nbsp;Обласова, 2001 год
Кристина Обласова, 2001 год (Фото: Danny Gohlke / Bongarts / Getty Images)

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев считает, что не нужно серьезно относиться в словам Кристины Обласовой, обвинившей в применении допинга двукратную чемпионку мира Ирину Слуцкую. Об этом он заявил «РИА Новости».

«Я неплохо помню эту фигуристку. Она постоянно устраивала скандалы и проблемы. Однажды дошло даже до того, что на одном из турниров она бегала голой по гостинице, ныряла в бассейн, а мы ее разыскивали», — рассказал Писеев.

Тарасова назвала дурой обвинившую Слуцкую в применении допинга фигуристку
Спорт
Татьяна Тарасова

По словам Писеева, видимо, у Обласовой «эти проблемы не прошли». «Серьезно относиться к тому, что она говорит, нельзя», — отметил почетный президент ФФККР.

Обласова, чемпионка мира 2001 года среди юниоров и бронзовый призер чемпионата России 2004 года, сказала в интервью «Чемпионату», что Слуцкая, как она «слышала», принимала допинг, так как она «вдруг в 21 или 22 года стала астматиком по непонятной причине и ей были разрешены дыхательные препараты».

Слуцкая является серебряным призером Олимпиады в Солт-Лейк-Сити и бронзовым призером Игр в Турине в одиночном катании. На ее счету два золота на чемпионатах мира, семь побед на чемпионатах Европы. С Обласовой они какое-то время занимались у одного тренера — Жанны Громовой.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Ирина Слуцкая
Материалы по теме
Ирина Слуцкая ответила на обвинения в применении допинга
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,2) Инвестиции, 23 апр, 16:46 Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 93,29 (+0,04) Инвестиции, 23 апр, 16:46
Экс-футболист МЮ Карлос Тевес попал в больницу с болями в груди Спорт, 16:42
Настоятеля Святогорской лавры обвинили в передаче данных о позициях ВСУ Политика, 16:35
Компенсации пострадавшим от катастроф в России будут проиндексированы Общество, 16:28
Минобороны опубликовало первые после задержания Иванова кадры с Шойгу Политика, 16:27
Тысяча топ-менеджеров назвали главные качества руководителя. Каковы они Pro, 16:25
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:23
Минобороны заявило об ударе по цеху беспилотников ВСУ и 299 сбитых дронах Политика, 16:22
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Львова-Белова сообщила о переговорах с Украиной по детям Политика, 16:21
В ПКР назвали ожидаемое число российских участников Паралимпиады в Париже Спорт, 16:15
В Белоруссии разрешили транслировать Евро-2024 без согласия от УЕФА Спорт, 16:11
Еврокомиссия выделила Украине «жизненно важный» транш помощи Политика, 15:59
Что известно о задержании замминистра обороны Тимура Иванова Политика, 15:58
Адвокат Блиновской заявила, что блогер готова погасить ущерб по налогам Общество, 15:56
«Юникредит» сообщил о проблемах с международными переводами юрлиц Финансы, 15:55