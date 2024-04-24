Писеев вспомнил, как обвинившая Слуцкую фигуристка бегала голой по отелю
Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев считает, что не нужно серьезно относиться в словам Кристины Обласовой, обвинившей в применении допинга двукратную чемпионку мира Ирину Слуцкую. Об этом он заявил «РИА Новости».
«Я неплохо помню эту фигуристку. Она постоянно устраивала скандалы и проблемы. Однажды дошло даже до того, что на одном из турниров она бегала голой по гостинице, ныряла в бассейн, а мы ее разыскивали», — рассказал Писеев.
По словам Писеева, видимо, у Обласовой «эти проблемы не прошли». «Серьезно относиться к тому, что она говорит, нельзя», — отметил почетный президент ФФККР.
Обласова, чемпионка мира 2001 года среди юниоров и бронзовый призер чемпионата России 2004 года, сказала в интервью «Чемпионату», что Слуцкая, как она «слышала», принимала допинг, так как она «вдруг в 21 или 22 года стала астматиком по непонятной причине и ей были разрешены дыхательные препараты».
Слуцкая является серебряным призером Олимпиады в Солт-Лейк-Сити и бронзовым призером Игр в Турине в одиночном катании. На ее счету два золота на чемпионатах мира, семь побед на чемпионатах Европы. С Обласовой они какое-то время занимались у одного тренера — Жанны Громовой.
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