Писеев вспомнил, как обвинившая Слуцкую фигуристка бегала голой по отелю

Почетный президент Федерации фигурного катания России заявил, что нельзя серьезно относиться к словам Кристины Обласовой, которая во время своей карьеры постоянно устраивала скандалы и проблемы

Кристина Обласова, 2001 год (Фото: Danny Gohlke / Bongarts / Getty Images)

Почетный президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев считает, что не нужно серьезно относиться в словам Кристины Обласовой, обвинившей в применении допинга двукратную чемпионку мира Ирину Слуцкую. Об этом он заявил «РИА Новости».

«Я неплохо помню эту фигуристку. Она постоянно устраивала скандалы и проблемы. Однажды дошло даже до того, что на одном из турниров она бегала голой по гостинице, ныряла в бассейн, а мы ее разыскивали», — рассказал Писеев.

По словам Писеева, видимо, у Обласовой «эти проблемы не прошли». «Серьезно относиться к тому, что она говорит, нельзя», — отметил почетный президент ФФККР.

Обласова, чемпионка мира 2001 года среди юниоров и бронзовый призер чемпионата России 2004 года, сказала в интервью «Чемпионату», что Слуцкая, как она «слышала», принимала допинг, так как она «вдруг в 21 или 22 года стала астматиком по непонятной причине и ей были разрешены дыхательные препараты».

Слуцкая является серебряным призером Олимпиады в Солт-Лейк-Сити и бронзовым призером Игр в Турине в одиночном катании. На ее счету два золота на чемпионатах мира, семь побед на чемпионатах Европы. С Обласовой они какое-то время занимались у одного тренера — Жанны Громовой.