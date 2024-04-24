Тарасова назвала дурой обвинившую Слуцкую в применении допинга фигуристку

Чемпионка мира 2001 года среди юниоров Кристина Обласова рассказала, что слышала об употреблении допинга Слуцкой. Тарасова считает, что Обласову нужно привлечь к ответственности за такие слова

Татьяна Тарасова (Фото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press)

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала бывшую фигуристку Кристину Обласову за обвинения в применении допинга в адрес двукратной чемпионки мира Ирины Слуцкой.

«Не знаю, кто это. Она что, совсем с ума сошла? Кто она такая? Совсем дура, безобразие какое, ее надо привлечь [к ответственности]», — сказала Тарасова «РИА Новости».

Обласова, чемпионка мира 2001 года среди юниоров и бронзовый призер чемпионата России 2004 года, сказала в интервью «Чемпионату», что Слуцкая, как она «слышала», принимала допинг, так как она «вдруг в 21 или 22 года стала астматиком по непонятной причине и ей были разрешены дыхательные препараты».

Слуцкая ранее в ответ на слова Обласовой заявила, что «не обсуждает ноунейм-фигуристов».

Обласова во время своей карьеры тренировалась вместе со Слуцкой у Жанны Громовой.