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Надаль сыграет в одной команде с Медведевым на Кубке Лейвера

Надаль сыграет в одной команде с Медведевым и Алькарасом на Кубке Лейвера
Турнир пройдет в сентябре в Берлине. Испанец сыграет за сборную Европы
Рафаэль Надаль
Рафаэль Надаль (Фото: David Becker / Getty Images)

Испанский теннисист Рафаэль Надаль выступит на Кубке Лейвера за команду Европы вместе с Даниилом Медведевым, Карлосом Алькарасом и Александром Зверевым, сообщила пресс-служба турнира.

Кубок Лейвера пройдет в Берлине 20–22 сентября. В 2022 году на этом турнире завершил карьеру швейцарец Роджер Федерер.

Надаль ранее допускал, что 2024 год может стать последним в его карьере. Прошлый сезон он почти полностью пропустил из-за травмы бедра, а в этом году провел только пять матчей.

Рекордсмен турнира в Барселоне Надаль уступил во втором круге
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Рафаэль Надаль

Испанец четыре раза участвовал в Кубке Лейвера.

«Рафа — абсолютная легенда нашего спорта, настоящий чемпион во всех смыслах этого слова», — сказал капитан сборной Европы Бьорн Борг.

За сборную мира сыграют Алекс де Минаур, Тейлор Фриц и Томми Пол, остальные участники станут известны позднее.

В прошлом году Кубок Лейвера выиграла сборная мира.

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Анна Сатдинова
теннис Рафаэль Надаль Даниил Медведев Карлос Алькарас
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