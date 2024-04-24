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Агент подтвердил интерес «Локомотива» к экс-форварду «Реала»

Агент подтвердил интерес «Локомотива» к экс-форварду «Реала» Кристо Гонсалесу
Альваро Навасо заявил, что контактировал с «Локомотивом» по поводу своего клиента Кристо Гонсалеса, который сейчас выступает за португальскую «Ароку»
Кристо Гонсалес
Кристо Гонсалес (Фото: Mutsu Kawamori / AFLO / Global Look Press)

«Локомотив» проявляет интерес к форварду португальского клуба «Арока» Кристо Гонсалесу. Об этом «Матч ТВ» заявил агент испанца Альваро Навасо.

«Я действительно контактировал с «Локомотивом» по поводу Кристо. От российского клуба есть определенный интерес, но на данный момент ситуация такова, что активных переговоров по поводу трансфера не ведется», — сказал Навасо

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Фото:Егор Алеев / ТАСС

Ранее 24 апреля «Матч ТВ» сообщил о том, что «Локомотив» ведет переговоры о приобретении 26-летнего форварда в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Гонсалес провел 38 матчей за «Ароку», в которых забил 15 голов и сделал десять результативных передач.

В 2017–2019 годах Гонсалес выступал за мадридский «Реал». Правда, за основу провел лишь одну игру и в основном находился в составе второй команды мадридцев.

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Футбол ФК Локомотив Москва Реал Мадрид
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