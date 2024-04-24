Агент подтвердил интерес «Локомотива» к экс-форварду «Реала»
«Локомотив» проявляет интерес к форварду португальского клуба «Арока» Кристо Гонсалесу. Об этом «Матч ТВ» заявил агент испанца Альваро Навасо.
«Я действительно контактировал с «Локомотивом» по поводу Кристо. От российского клуба есть определенный интерес, но на данный момент ситуация такова, что активных переговоров по поводу трансфера не ведется», — сказал Навасо
Ранее 24 апреля «Матч ТВ» сообщил о том, что «Локомотив» ведет переговоры о приобретении 26-летнего форварда в летнее трансферное окно.
В нынешнем сезоне Гонсалес провел 38 матчей за «Ароку», в которых забил 15 голов и сделал десять результативных передач.
В 2017–2019 годах Гонсалес выступал за мадридский «Реал». Правда, за основу провел лишь одну игру и в основном находился в составе второй команды мадридцев.
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