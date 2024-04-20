«Локомотив» в гостях сыграл вничью с «Рубином» в матче РПЛ

«Локомотив» в большинстве не смог обыграть «Рубин» в чемпионате России

Встреча завершилась со счетом 1:1. «Рубин» играл в меньшинстве с 78-й минуты после удаления Рустама Ашурматова

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с казанским «Рубином» со счетом 1:1 в гостевом матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев отличился Валентин Вада (21-я минута). У гостей гол забил Дмитрий Баринов (43).

На 78-й минуте красную карточку получил защитник «Рубина» Рустам Ашурматов.

«Рубин» не побеждает уже в последних 12 матчах против «Локомотива» в РПЛ, только против «Спартака» в 2014-2020 годах (13) у Рубина была более длительная серия без побед в чемпионате России, сообщает Opta. «Локомотив» сыграл уже 11 ничьих в этом сезоне РПЛ, больше у них в последний раз было в сезоне-2016/17 (12).

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Рубин» с 33 очками расположился на девятой строчке.

В следующем туре (перенесенном 21-м) «Локомотив» 24 апреля в гостях с «Пари Нижний Новгород», «Рубин» тоже в гостях встретится с петербургским «Зенитом».