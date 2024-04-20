 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Локомотив» в большинстве не смог обыграть «Рубин» в чемпионате России

«Локомотив» в гостях сыграл вничью с «Рубином» в матче РПЛ
Встреча завершилась со счетом 1:1. «Рубин» играл в меньшинстве с 78-й минуты после удаления Рустама Ашурматова
Фото: Егор Алеев / ТАСС
Фото: Егор Алеев / ТАСС

Футболисты московского «Локомотива» сыграли вничью с казанским «Рубином» со счетом 1:1 в гостевом матче 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе хозяев отличился Валентин Вада (21-я минута). У гостей гол забил Дмитрий Баринов (43).

На 78-й минуте красную карточку получил защитник «Рубина» Рустам Ашурматов.

«Рубин» не побеждает уже в последних 12 матчах против «Локомотива» в РПЛ, только против «Спартака» в 2014-2020 годах (13) у Рубина была более длительная серия без побед в чемпионате России, сообщает Opta. «Локомотив» сыграл уже 11 ничьих в этом сезоне РПЛ, больше у них в последний раз было в сезоне-2016/17 (12).

«Локомотив» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Рубин» с 33 очками расположился на девятой строчке.

В следующем туре (перенесенном 21-м) «Локомотив» 24 апреля в гостях с «Пари Нижний Новгород», «Рубин» тоже в гостях встретится с петербургским «Зенитом».

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Меры государственной поддержки бизнеса: подборка за I квартал 2024 года

СберПро Медиа Финансы

Как новое поколение недропользователей меняет золотодобычу: кейс «Золото Дельмачик»

СберПро Медиа Интересное

Кто такой CSM? И зачем бизнесу менеджер по успеху

СберПро Медиа Туризм

Отдохнуть и полечиться. Какие туристические проекты запускались
в 2023 году в России

СберПро Медиа Интересное

На диджитал-рельсы: как правильно организовать цифровизацию в компании

СберПро Медиа Недвижимость

Барометр отрасли: рынок строительного подряда

СберПро Медиа ТМТ

В каждом смартфоне. 9 трендов в разработке мобильных приложений

СберПро Медиа Лесопромышленный комплекс

Барометр отрасли: лесопромышленный комплекс

СберПро Медиа Интересное

Как российские компании переходят на отечественные АБС-пластики

СберПро Медиа Интересное

Нейросетевой мозг
для кобота. Ключевые тренды российской робототехники

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Локомотив Москва ФК Рубин Казань
Материалы по теме
Галактионов ответил на вопрос о будущем Дзюбы в «Локомотиве»
Спорт
Агент оценил в 99% вероятность ухода Антона Миранчука из «Локомотива»
Спорт
Лидер «Локомотива» написал заявление в полицию на бывшую девушку
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 апреля
EUR ЦБ: 99,58 (-0,95) Инвестиции, 19 апр, 16:51 Курс доллара на 20 апреля
USD ЦБ: 93,44 (-0,65) Инвестиции, 19 апр, 16:51
«Металлург» выиграл второй матч у «Локомотива» в финале плей-офф КХЛ Спорт, 16:27
В Липецкой области ввели режим воздушной опасности Политика, 16:09
МЧС отчиталось о спасении двух человек и 12 кур в зоне паводка Общество, 16:06
«Локомотив» в большинстве не смог обыграть «Рубин» в чемпионате России Спорт, 15:56
ФСБ задержала на границе с Грузией украинца по подозрению в шпионаже Политика, 15:50
Власти Грузии назвали условие отказа от закона об иноагентах Политика, 15:45
Зеленский запретил военным играть в онлайн-казино Политика, 15:31
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
Джокович снялся с «Мастерса» в Мадриде Спорт, 15:25
Путин поручил направить на зарплаты врачам полученные от ОМС деньги Общество, 15:12
Дюплантис восьмой раз в карьере побил мировой рекорд в прыжках с шестом Спорт, 15:11
Бастрыкин поручил найти ответственных в гибели журналиста Еремина Политика, 14:46
Галактионов ответил на вопрос о будущем Дзюбы в «Локомотиве» Спорт, 14:45
Британия объявила о начале производства «самого смертоносного» танка Политика, 14:34
Российская теннисистка вышла в финал турнира WTA в Штутгарте в парах Спорт, 14:34