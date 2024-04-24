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Бобровского после «нереального» сейва признали первой звездой матча НХЛ

Бобровского после «шокирующего» сейва в прыжке признали первой звездой матча НХЛ
Капитан «Флориды» Аарон Экблад признался, что был в шоке от сейва российского вратаря. Канадские телеканалы Sportsnet и TSN назвали этот сэйв «невероятным», популярный интернет-портал Bleacher Report — «нереальным»
Сергей Бобровский
Сергей Бобровский (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

«Флорида Пантерз» дома победила «Тампу-Бэй Лайтнинг» со счетом 3:2 в овертайме второго матча серии стартового раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и повела в противостоянии до четырех побед со счетом 2-0.

У хозяев шайбы забросили Сэм Беннетт (7-я минута), Владимир Тарасенко (16) и Картер Верхаге (63). У проигравших отличились Брейден Пойнт (21) и Стивен Стэмкос (26). Российский нападающий «Тампы» Никита Кучеров сделал результативную передачу.

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 21 бросок. Во втором периоде при счете 2:2 он отразил бросок локтем в прыжке, стоя спиной к шайбе. «Я просто пытался перекрыть ворота своим телом», — приводятся слова Бобровского на сайте НХЛ.

Официальный сайт НХЛ назвал этот сейв «безумным», опубликовав видео в списке главных событий дня. Канадские телеканалы Sportsnet и TSN назвали этот сэйв «невероятным», популярный североамериканский интернет-портал Bleacher Report — «нереальным». Канадские телеканалы поставили видео сейва в раздел «Должен видеть» (Must See).

Капитан «Флориды» Аарон Экблад признался, что был в шоке от увиденного. «Я наблюдал со скамейки и был шокирован, — цитирует защитника сайт НХЛ. — Это было невероятно».

Бобровский был признан второй звездой игры в своем 72-м матче Кубка Стэнли. Он вошел в тройку среди российский вратарей по числу игр в плей-офф, догнав Николая Хабибулина. Лидером является вратарь «Тампы-Бэй» Андрей Василевский (112), который отразил 34 броска и был признан третьей звездой этого матча. Второе место в списке российских вратарей по количеству матчей в плей-офф занимает Евгений Набоков (86).

Тарасенко забросил 45-ю шайбу в плей-офф НХЛ и вышел по этому показателю на шестое место среди россиян, которое делит с Алексеем Ковалевым. Рекордсменом является Александр Овечкин (72) далее следуют Евгений Малкин (67), Кучеров (53), Сергей Федоров (52) и (45).

Следующий матч серии пройдет 26 апреля в Тампе-Бэй. В прошлом сезоне «Флорида», будучи андердогом, дошла до финала Кубка Стэнли, где уступила «Вегас Голден Найтс» (1-4). Бобровского называли главной причиной успешного выступления «Флориды» в Кубке Стэнли 2023 года.

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