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Главу Федерации футбола Замбии арестовали за отмывание денег

Главу Федерации футбола Замбии Эндрю Камангу арестовали за отмывание денег
Эндрю Каманга якобы организовал поездку за госчет в Кот-д’Ивуар двум лицам, которые не занимали должностей в федерации. Сумма ущерба оценивается в $17 тыс.
Эндрю Каманга и глава ФИФА Джанни Инфантино
Эндрю Каманга и глава ФИФА Джанни Инфантино (Фото: Федерация футбола Замбии)

Президент Федерации футбола Замбии (FAZ) Эндрю Каманга арестован на родине, ему предъявили обвинения в отмывании денег. Об этом сообщает Би-би-си.

Утверждается, что Каманга получил государственные средства под ложным предлогом и участвовал в заговоре с целью мошенничества. 57-летний глава FAZ использовал эти деньги для финансирования поездок двух человек на Кубок африканских наций в Кот-д’Ивуар в начале этого года.

Мадалитсо Каманге и Джайрусу Сиаме — двум людям, которые приехали на турнир в составе вспомогательного персонала Faz — также были предъявлены обвинения, как и генеральному секретарю Faz Ройбену Каманге. Расследование показало, что ни Мадалитсо Каманга, ни Сиаме не занимали официальных или руководящих должностей в FAZ, но все равно поехали на турнир за государственные деньги.

Все четверо получили $13,15 тыс. на расходы и еще $3,85 тыс. на авиабилеты.

Представитель FAZ заявил, что арест Эндрю Каманги был «частью долгосрочного плана, направленного на то, чтобы поставить под сомнение его репутацию перед выборами в руководящий орган в следующем году».

Каманга возглавляет FAZ с 2016 года.

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