Шайба российского хоккеиста вошла в десятку лучших в сезоне НХЛ

Шайба Свечникова в стиле лакросс вошла в топ-10 лучших по итогам сезона НХЛ

Форвард «Каролины» Андрей Свечников отличился лакросс-голом в игре против «Бостона». НХЛ поставила эту шайбу на седьмое место в списке лучших в прошедшем регулярном чемпионате

Андрей Свечников (Фото: Charles LeClaire / USA TODAY Sports / Reuters)

НХЛ опубликовала топ-10 лучших голов прошедшего регулярного чемпионата сезона 2023/24.

На седьмом месте в рейтинге оказалась шайба российского форварда «Каролина Харрикейнз» Андрея Свечникова.

24-летний форвард отличился необычным голом 10 апреля в матче против «Бостон Брюинз». Свечников забросил шайбу в стиле лакросс — поднял ее на крюк клюшки и закинул в сетку из-за ворот.

В 2019 году россиянин забил первый в истории НХЛ лакросс-гол, а шайба «Бостону» стала для него третьей подобной в карьере. Он повторил рекорд НХЛ по этому показателю, который принадлежит Тревору Зеграсу («Анахайм»).

Автором самой красивой шайбы сезона в НХЛ признали форварда «Лос-Анджелес Кингз» Куинтона Байфилда, который отличился в игре против «Коламбус Блю Джекетс» после красивого сольного прохода.