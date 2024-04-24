 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Шайба российского хоккеиста вошла в десятку лучших в сезоне НХЛ

Шайба Свечникова в стиле лакросс вошла в топ-10 лучших по итогам сезона НХЛ
Форвард «Каролины» Андрей Свечников отличился лакросс-голом в игре против «Бостона». НХЛ поставила эту шайбу на седьмое место в списке лучших в прошедшем регулярном чемпионате
Андрей Свечников
Андрей Свечников (Фото: Charles LeClaire / USA TODAY Sports / Reuters)

НХЛ опубликовала топ-10 лучших голов прошедшего регулярного чемпионата сезона 2023/24.

На седьмом месте в рейтинге оказалась шайба российского форварда «Каролина Харрикейнз» Андрея Свечникова.

24-летний форвард отличился необычным голом 10 апреля в матче против «Бостон Брюинз». Свечников забросил шайбу в стиле лакросс — поднял ее на крюк клюшки и закинул в сетку из-за ворот.

В 2019 году россиянин забил первый в истории НХЛ лакросс-гол, а шайба «Бостону» стала для него третьей подобной в карьере. Он повторил рекорд НХЛ по этому показателю, который принадлежит Тревору Зеграсу («Анахайм»).

Автором самой красивой шайбы сезона в НХЛ признали форварда «Лос-Анджелес Кингз» Куинтона Байфилда, который отличился в игре против «Коламбус Блю Джекетс» после красивого сольного прохода.

Кредит наличными от 

БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА. 0+

Ставки по кредиту ниже

Узнать подробнее

от 30 тыс. до 40 млн ₽

Узнать подробнее

Оставьте заявку онлайн

Узнать подробнее

Оформить прямо сейчас

Узнать подробнее
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Андрей Свечников
Материалы по теме
Тренер фразой «не в своей тарелке» оценил игру Овечкина в плей-офф НХЛ
Спорт
Бобровского после «нереального» сейва признали первой звездой матча НХЛ
Спорт
Федотов подписал новый контракт с клубом НХЛ на сумму $6,5 млн
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 апреля
EUR ЦБ: 99,56 (+0,2) Инвестиции, 23 апр, 16:46 Курс доллара на 24 апреля
USD ЦБ: 93,29 (+0,04) Инвестиции, 23 апр, 16:46
Росфинмониторинг заявил о тщательном планировании теракта в «Крокусе» Общество, 12:09
«Тинькофф» запустит новых ассистентов без «помощника Олега» Финансы, 12:06
Замминистра обороны Тимура Иванова отправили в СИЗО «Лефортово» Общество, 12:05
Мэр Харькова заявил о прекращении генерации электричества в городе Политика, 12:04
Шри-Ланка заявила о планах вступить в БРИКС Политика, 12:03
Главу Федерации футбола Замбии арестовали за отмывание денег Спорт, 12:02
Акселерация под другим углом: как Драйвер ускоряет ИТ-проекты Компании, 12:00
Тайм-менеджмент: как больше успевать
За 5 дней вы пересмотрите свой подход к планированию и научитесь разным инструментам тайм-менеджмента
Подробнее
На Украине вынесли приговоры военным за неповиновение в Крынках Политика, 11:59
В Одессе нанесли удар по месту хранения автомобилей Политика, 11:53
Почему Китай переходит на «экономику для пожилых» — The Economist Pro, 11:48
Прокуратура Молдавии назвала детали уголовного дела против главы Гагаузии Политика, 11:46
Украинская фигуристка опровергла свои слова про дочь Тутберидзе Спорт, 11:42
Мэрия выставит на торги три земельных участка в Новой Москве Город, 11:39
Хинштейн заявил о риске депортации воевавшего в ДНР добровольца из Сербии Политика, 11:36