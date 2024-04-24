Шайба российского хоккеиста вошла в десятку лучших в сезоне НХЛ
НХЛ опубликовала топ-10 лучших голов прошедшего регулярного чемпионата сезона 2023/24.
На седьмом месте в рейтинге оказалась шайба российского форварда «Каролина Харрикейнз» Андрея Свечникова.
24-летний форвард отличился необычным голом 10 апреля в матче против «Бостон Брюинз». Свечников забросил шайбу в стиле лакросс — поднял ее на крюк клюшки и закинул в сетку из-за ворот.
В 2019 году россиянин забил первый в истории НХЛ лакросс-гол, а шайба «Бостону» стала для него третьей подобной в карьере. Он повторил рекорд НХЛ по этому показателю, который принадлежит Тревору Зеграсу («Анахайм»).
Автором самой красивой шайбы сезона в НХЛ признали форварда «Лос-Анджелес Кингз» Куинтона Байфилда, который отличился в игре против «Коламбус Блю Джекетс» после красивого сольного прохода.
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