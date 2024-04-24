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Овечкин оказался в двух матчах от антирекорда

Овечкин оказался в двух матчах от антирекорда
Безголевая серия Овечкина в плей-офф достигла пяти игр. В последний раз он поражал ворота в мае 2022 года (в 2023 году «Вашингтон» не вышел в плей-офф). Это вторая по продолжительности серия без шайб в карьере россиянина
Александр Овечкин
Александр Овечкин (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

«Нью-Йорк Рейнджерс» дома обыграл «Вашингтон Кэпиталз» со счетом 4:3 во втором матче серии первого раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и повел в противостоянии со счетом 2–0.

У хозяев шайбы забросили Винсент Трочек (8-я минута), Мика Зибанеджад (15), Джек Рослович (33) и К'Андре Миллер (37), в составе гостей — Коннор Макмайкл (6), Дилан Строум (25) и Том Уилсон (52).

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил 23 броска из 26.

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отметился одним броском по воротам, применив шесть силовых приемов. В прошлом матче он впервые с 2018 года не нанес ни одного броска в ходе игры плей-офф.

Безголевая серия Овечкина в плей-офф достигла пяти игр. В последний раз он поражал ворота в мае 2022 года (в 2023 году «Вашингтон» не вышел в плей-офф). Это вторая по продолжительности серия без шайб в карьере россиянина.

В 2014 году его безголевая серия достигла семи игр. В 2012 году он забросил лишь одну шайбу в плей-офф. Случилось это в первом матче стартового раунда. В оставшихся шести играх он не смог поразить ворота. Безголевая серия продолжилась через год после возвращения в плей-офф.

Всего Овечкин четыре раза не поражал ворота в пяти или более играх плей-офф подряд. Третий матч противостояния пройдет в столице США в ночь на 27 апреля по московскому времени.

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Теги
Александр Овечкин НХЛ Артемий Панарин Вашингтон Кэпиталз Нью-Йорк Рейнджерс Кубок Стэнли Хоккей
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