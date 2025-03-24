Газета узнала о планах привлечь Макгрегора к суду за разжигание ненависти
Прокуратура Ирландии получила от полиции досье на Конора Макгрегора в связи с его высказываниями во время беспорядков в Дублине в ноябре 2023 года и рассматривает возможность привлечь бывшего чемпиона UFC к ответственности за разжигание ненависти и вражды. Об этом пишет The Irish Independent.
Максимальное наказание по этому обвинению предусматривает семь лет тюрьмы.
Макгрегор тогда сделал серию постов в соцсетях, в частности, в ночь перед беспорядками написал: «Ирландия, мы на войне». В других постах боец критиковал действия властей во время погромов.
Погромы в Дублине начались после нападения мужчины с ножом на женщину с детьми возле школы из-за неофициальных сообщений об алжирском происхождении преступника. После беспорядков полиция арестовала более 50 человек, 13 правоохранителей получили ранения.
В марте Макгрегор снова заявил о намерении баллотироваться на пост президента Ирландии.
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