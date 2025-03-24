The Irish Independent: Макгрегора могут привлечь к суду за разжигание ненависти

Газета узнала о планах привлечь Макгрегора к суду за разжигание ненависти

Полиция передала в прокуратуру досье с высказываниями Макгрегора по поводу беспорядков в Дублине в 2023-м. Его могут привлечь за разжигание ненависти и в случае признания виновным посадить в тюрьму

Конор Макгрегор (Фото: Angelina Katsanis - Pool / Getty Images)

Прокуратура Ирландии получила от полиции досье на Конора Макгрегора в связи с его высказываниями во время беспорядков в Дублине в ноябре 2023 года и рассматривает возможность привлечь бывшего чемпиона UFC к ответственности за разжигание ненависти и вражды. Об этом пишет The Irish Independent.

Максимальное наказание по этому обвинению предусматривает семь лет тюрьмы.

Макгрегор тогда сделал серию постов в соцсетях, в частности, в ночь перед беспорядками написал: «Ирландия, мы на войне». В других постах боец критиковал действия властей во время погромов.

Погромы в Дублине начались после нападения мужчины с ножом на женщину с детьми возле школы из-за неофициальных сообщений об алжирском происхождении преступника. После беспорядков полиция арестовала более 50 человек, 13 правоохранителей получили ранения.

В марте Макгрегор снова заявил о намерении баллотироваться на пост президента Ирландии.