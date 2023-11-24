 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Политика ,  
0 

В Дублине прошли столкновения после нападения на детей

В Дублине прошли антимигрантские протесты после нападения на школьников
Мужчина напал с ножом на детей и сопровождавшую их женщину в Дублине, двое находятся в тяжелом состоянии. Демонстранты начали поджигать автомобили и разбивать витрины из-за данных, что преступник прибыл из Алжира

В Дублине прошли столкновения после нападения на детей
Video

В Дублине прошли беспорядки после распространивших сведений, что напавший на мать с тремя детьми является гражданином Алжира.

Нападение произошло возле школы на северной окраине Дублина, мужчина использовал нож. Пострадали мальчик пяти лет и две девочки — им по пять и шесть лет, а также женщина, ей 30 лет. Всех доставили в больницу, состояние младшей девочки и женщины тяжелое. С ними был госпитализирован и нападавший, ему около 40 лет. Его задержали прохожие.

Gript со ссылкой на источники пишет, что нападавший — гражданин Алжира. После того, как были опубликованы неофициальные сведения о его происхождении, на улицах начались беспорядки. В нескольких районах демонстранты подожгли автомобили полиции, трамвай и автобус, были разграблены магазины, их витрины разбивали. Рядом с местом преступления совершено нападение на кордон полиции, между полицейскими и протестующими прошли столкновения. МВД вызвало подкрепления.

Минюст Ирландии назвал происходящее невыносимым. Министр Хэлен Макэнти подчеркнула: «Нельзя допустить, чтобы преступные и манипулятивные элементы использовали ужасающую трагедию, что посеять хаос». Комиссар полиции Дрю Харрис обвинил в происходящем крайне правых. «Факты устанавливаются, но многие сведения по-прежнему неясны, а инсинуации распространяются в злонамеренных целях», — отметил он.

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Интересное

Бизнес-миссии онлайн. Новые возможности для поиска поставщиков за рубежом

СберПро Медиа Финансы

Как секьюритизация помогает российскому бизнесу и инвесторам в эпоху перемен

СберПро Медиа Интересное

Действия и последствия. Как бизнес использует поведенческий подход в разработке цифровых продуктов

СберПро Медиа Интересное

Дайджест актуальных глобальных трендов: «умные» города, роботизация и прикладной ИИ

СберПро Медиа Интересное

Квантовая суперпозиция: какие возможности для бизнеса открывают квантовые технологии

СберПро Медиа Финансы

Брокерский счёт не роскошь, а средство управления корпоративной ликвидностью

СберПро Медиа Интересное

Навигаторы по цифровым решениям

СберПро Медиа Туризм

Гостиничный бизнес: на какую господдержку можно рассчитывать в 2023 году

СберПро Медиа Интересное

Как российские регионы будут проходить цифровую трансформацию

СберПро Медиа Технологии

Дайджест актуальных цифровых трендов. Двойники заводов и аэропортов, коллаборация с роботами

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Дублин Ирландия протесты

Откройте накопительный счет ВТБ с лучшей* ставкой 15% годовых.

Лучшая* ставка 15% годовых

Пополнение и снятие — без ограничений

Откройте в ВТБ Онлайн

Достигайте целей быстрее
Подробнее

*среди накопительных счетов ВТБ за период с 09.11.2023 по 24.12.2023 по параметру «размер процентной ставки. Подробная информация на vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.

Материалы по теме
Байден пригрозил отказом в визах нападающим на жителей Западного берега
Политика
Суд в Баку арестовал мужчину за попытку нападения на посольство Израиля
Политика
В Якутии госпитализировали двух рабочих после нападения медведя
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 24 ноября
EUR ЦБ: 96,23 (+0,08) Инвестиции, 23 ноя, 16:00 Курс доллара на 24 ноября
USD ЦБ: 88,12 (-0,04) Инвестиции, 23 ноя, 16:00
Армия Израиля ликвидировала главу военного флота ХАМАС Политика, 01:00
Власти Эстонии оценили готовность к полному закрытию границ с Россией Политика, 00:50
Как провалить самую важную рабочую встречу по видеосвязи РБК и SberJazz, 00:50
В Полтавской области прозвучали взрывы Политика, 00:44
Школа агентства ООН в Газе попала под авиаудар Политика, 00:31
В Дублине прошли столкновения после нападения на детей Политика, 00:20
10 вариантов квартир с французскими балконами РБК и ПИК, 00:15
Черная пятница на РБК Pro
Самые большие скидки года — с 20 по 27 ноября
Подробнее
Аналитики назвали самые дорогие торговые улицы провинциальной России Недвижимость, 00:01
МЧС предложило давать выходной россиянам в чрезвычайных ситуациях Экономика, 00:00
«Коммерсантъ» раскрыл подробности дела экс-замминистра энергетики Общество, 23 ноя, 23:56
Какие квартиры покупают для большой семьи РБК и ПИК, 23 ноя, 23:40
В Ростовской области четверо детей погибли из-за угарного газа Общество, 23 ноя, 23:23
Арт, любовь и бессмертие: как устроен современный рынок искусства РБК и СберПервый, 23 ноя, 23:10
Sabah узнала, как спецслужбы Турции спасли взломщика «Железного купола» Политика, 23 ноя, 23:05