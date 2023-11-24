В Дублине прошли столкновения после нападения на детей

Мужчина напал с ножом на детей и сопровождавшую их женщину в Дублине, двое находятся в тяжелом состоянии. Демонстранты начали поджигать автомобили и разбивать витрины из-за данных, что преступник прибыл из Алжира

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В Дублине прошли беспорядки после распространивших сведений, что напавший на мать с тремя детьми является гражданином Алжира.

Нападение произошло возле школы на северной окраине Дублина, мужчина использовал нож. Пострадали мальчик пяти лет и две девочки — им по пять и шесть лет, а также женщина, ей 30 лет. Всех доставили в больницу, состояние младшей девочки и женщины тяжелое. С ними был госпитализирован и нападавший, ему около 40 лет. Его задержали прохожие.

Gript со ссылкой на источники пишет, что нападавший — гражданин Алжира. После того, как были опубликованы неофициальные сведения о его происхождении, на улицах начались беспорядки. В нескольких районах демонстранты подожгли автомобили полиции, трамвай и автобус, были разграблены магазины, их витрины разбивали. Рядом с местом преступления совершено нападение на кордон полиции, между полицейскими и протестующими прошли столкновения. МВД вызвало подкрепления.

Минюст Ирландии назвал происходящее невыносимым. Министр Хэлен Макэнти подчеркнула: «Нельзя допустить, чтобы преступные и манипулятивные элементы использовали ужасающую трагедию, что посеять хаос». Комиссар полиции Дрю Харрис обвинил в происходящем крайне правых. «Факты устанавливаются, но многие сведения по-прежнему неясны, а инсинуации распространяются в злонамеренных целях», — отметил он.