Карпин заявил, что не видит будущих Месси и Роналду в сборной России
Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что пока не видит в команде игроков «выше уровня РПЛ». Слова тренера приводит «РИА Новости».
Сборная России отстранена от турниров УЕФА с 2022 года, Карпин ранее говорил, что не видит смысла вызывать в команду возрастных игроков, но сделал исключение для Артема Дзюбы в матче с Гренадой.
«Месси здесь нет у нас, Роналду тоже. Играют неплохо, есть плеяда игроков, которые вызваны в сборную: Батраков, Кисляк, Комаров условный, Пиняев тоже молодой», — сказал Карпин.
По словам тренера, у него есть на примете еще некоторые футболисты, которые окажутся в сборной, если будут правильно развиваться и у них «крыша не съедет».
Сборная России 25 марта сыграет товарищеский матч с Замбией, которая занимает 87-е место в рейтинге ФИФА.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
Переговоры России и США в Эр-Рияде. Что известно к этому часу
Ефремов пообещал бросить пить и выходит из колонии
Губернатор объяснил указ о 100 тыс. руб. для беременных школьниц
Путин передал Трампу «личный» подарок
Власти раскрыли детали создания Национальной базы генетической информации
Союзники США задумались о ядерном оружии из-за сближения Трампа с Россией
Новая атака дронов на КТК в Краснодарском крае. Инфографика
Трамп пожаловался на портрет, который висит в Капитолии штата Колорадо
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов