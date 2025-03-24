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Карпин заявил, что не видит будущих Месси и Роналду в сборной России

Карпин: пока не вижу в сборной игроков выше уровня РПЛ, Месси и Роналду нет
По словам Карпина, у него на примете есть еще несколько молодых игроков, которые смогут попасть в сборную, если будут развиваться в правильном направлении
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Главный тренер сборной России Валерий Карпин заявил, что пока не видит в команде игроков «выше уровня РПЛ». Слова тренера приводит «РИА Новости».

Сборная России отстранена от турниров УЕФА с 2022 года, Карпин ранее говорил, что не видит смысла вызывать в команду возрастных игроков, но сделал исключение для Артема Дзюбы в матче с Гренадой.

«Месси здесь нет у нас, Роналду тоже. Играют неплохо, есть плеяда игроков, которые вызваны в сборную: Батраков, Кисляк, Комаров условный, Пиняев тоже молодой», — сказал Карпин.

По словам тренера, у него есть на примете еще некоторые футболисты, которые окажутся в сборной, если будут правильно развиваться и у них «крыша не съедет».

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