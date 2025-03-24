Карпин выпустит Глушенкова в стартовом составе в матче с Замбией
Нападающий «Зенита» Максим Глушенков будет единственным футболистом, сыгравшим против Гренады, кто выйдет в стартовом составе в матче с Замбией, заявил в эфире «Матч ТВ» главный тренер сборной России Валерий Карпин.
Матч пройдет 25 марта в Москве. Сборная Замбии занимает 87-е место в рейтинге ФИФА.
Глушенков был в стартовом составе в матче с Гренадой 19 марта (5:0), его заменили на 65-й минуте.
Карпин отметил, что для участия в матче будут доступны все 25 игроков, оставшихся в сборной после встречи с Гренадой.
Глушенков ранее в понедельник заявил «Матч ТВ», что игра с Гренадой стала первой, которая ему понравилась после зимнего перерыва, и он «впервые получил кайф от футбола» в этом году.
Для Глушенкова встреча с Замбией будет третьей игрой за сборную в карьере.
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