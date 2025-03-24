Карпин в матче с Замбией второй раз подряд выпустит Глушенкова в старте

Карпин выпустит Глушенкова в стартовом составе в матче с Замбией

Матч с Замбией станет для форварда «Зенита» третьим за сборную. В игре с Гренадой Глушенков провел 65 минут. По словам Карпина, все остальные игроки в стартовом составе будут другими

Максим Глушенков (Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press)

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков будет единственным футболистом, сыгравшим против Гренады, кто выйдет в стартовом составе в матче с Замбией, заявил в эфире «Матч ТВ» главный тренер сборной России Валерий Карпин.

Матч пройдет 25 марта в Москве. Сборная Замбии занимает 87-е место в рейтинге ФИФА.

Глушенков был в стартовом составе в матче с Гренадой 19 марта (5:0), его заменили на 65-й минуте.

Карпин отметил, что для участия в матче будут доступны все 25 игроков, оставшихся в сборной после встречи с Гренадой.

Глушенков ранее в понедельник заявил «Матч ТВ», что игра с Гренадой стала первой, которая ему понравилась после зимнего перерыва, и он «впервые получил кайф от футбола» в этом году.

Для Глушенкова встреча с Замбией будет третьей игрой за сборную в карьере.