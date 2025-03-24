Второй ракетке мира Свёнтек выделили охрану в Майами из-за преследователя

Второй ракетке мира выделили охрану в Майами из-за преследователя

На тренировку к Иге Свёнтек пришел провокатор, который начал задавать ей вопросы о матери и психологе. Команда теннисистки пожаловалась организаторам и WTA, ей выделили охрану

Ига Свёнтек (Фото: Al Bello / Getty Images)

Организаторы турнира WTA в Майами (США) обеспечили дополнительной охраной вторую ракетку мира Игу Свёнтек после того, как к ней на тренировку пришел «известный интернет-тролль» и отвлекал ее вопросами об отношениях с матерью и психологом. Об этом польскому порталу Sport сообщила пресс-атташе польки Дарья Сульгостовская.

«Мы сообщили об этом организатору турнира, а также WTA, которые немедленно отреагировали и приняли дополнительные меры предосторожности, такие как дополнительная охрана», — сказала Сульгостовская.

Провокатор пришел на тренировку перед матчем с бельгийкой Элизе Мертенс в третьем круге, который прошел 23 марта. После победы во время интервью на корте Свёнтек уже сопровождала охрана.

Преследователь Свёнтек опубликовал в соцсети X видео с нападками на теннисистку, но потом удалил свой аккаунт.

В ночь на 25 марта Свёнтек сыграет за выход в четвертьфинал против украинки Элины Свитолиной.

Ранее в понедельник первая ракетка России Мирра Андреева показала в Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена) скриншот с оскорблениями, полученными всего за минуту, после проигрыша на турнире в Майами.

В феврале на турнире в Дубае произошел инцидент с 22-летней британской теннисисткой Эммой Радукану, которая расплакалась во время матча, увидев среди зрителей человека с неадекватным поведением, уже подходившего к ней накануне в одном из общественных мест. Зрителю запретили посещать турниры WTA до окончания проверки.