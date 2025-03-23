РФС: Сергеев и Обляков не сыграют за сборную России против Замбии

Футболисты Обляков и Сергеев не сыграют против Замбии из-за перегрузок

Врач сборной сообщил, что у форварда «Крыльев Советов» Сергеева и полузащитника ЦСКА Облякова высокий риск обострения перегрузочного состояния. В матче с Гренадой Сергеев выходил на замену, Обляков в состав не попал

Иван Сергеев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев и полузащитник ЦСКА Иван Обляков покинули расположение сборной России перед товарищеским матчем с командой Замбии, сообщила пресс-служба РФС.

По словам главного врача сборной Владимира Хайтина, у игроков «высокий риск обострения хронического перегрузочного состояния».

Сергеев в предыдущем матче с Гренадой 19 марта (5:0) провел 25 минут, Обляков в состав не попал.

Ранее Валерий Карпин отпустил из сборной форварда «Акрона» Артема Дзюбу, полузащитника «Динамо» Даниила Фомина и защитника «Крыльев Советов» Александра Солдатенкова.

Матч против Замбии пройдет 25 марта на московском стадионе «Динамо». Замбия занимает 87-е место в рейтинге ФИФА.