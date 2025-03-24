Головин впервые с 2022 года потерял в трансферной стоимости
Трансферная стоимость российского полузащитника «Монако» Александра Головина снизилась до €25 млн по версии Transfermarkt.
С октября 2023 года стоимость Головина составляла €30 млн. В последний раз его стоимость снижалась в 2022 году — до €22 млн.
Головин в этом сезоне провел 27 матчей и забил три гола, несколько раз он выбывал из-за травм. В феврале он рассказал, что у него хроническая травма лодыжки.
Футболист играет за «Монако» с 2018 года.
В сборной России Головин провел 47 матчей и забил шесть голов.
«Монако» после 26 туров идет на третьем месте в чемпионате Франции, уступая лидирующему ПСЖ 21 очко.
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