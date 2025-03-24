Transfermarkt: Головин впервые с 2022 года потерял в трансферной стоимости

Головин впервые с 2022 года потерял в трансферной стоимости

Transfermarkt снизил стоимость Головина до €25 млн. С октября 2023-го его стоимость оценивалась в €30 млн

Александр Головин (Фото: Jonathan Moscrop / imago / Global Look Press )

Трансферная стоимость российского полузащитника «Монако» Александра Головина снизилась до €25 млн по версии Transfermarkt.

С октября 2023 года стоимость Головина составляла €30 млн. В последний раз его стоимость снижалась в 2022 году — до €22 млн.

Головин в этом сезоне провел 27 матчей и забил три гола, несколько раз он выбывал из-за травм. В феврале он рассказал, что у него хроническая травма лодыжки.

Футболист играет за «Монако» с 2018 года.

В сборной России Головин провел 47 матчей и забил шесть голов.

«Монако» после 26 туров идет на третьем месте в чемпионате Франции, уступая лидирующему ПСЖ 21 очко.