Захарян впервые потерял в стоимости после перехода в испанский клуб
Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов в чемпионате Испании.
Первое понижение в стоимости с момента переезда в Испанию получил полузащитник сборной России Арсен Захарян — минус €3 млн (до €15 млн). В нынешнем сезоне 21-летний россиянин из-за травмы сыграл только четыре матча, забив один гол. Захарян перешел в испанский клуб летом 2023 года из московского «Динамо».
Самую большую прибавку в стоимость (плюс €30 млн) получили игроки «Барселоны» Ламин Ямаль (до €180 млн) и Пау Кубарси (до €70 млн).
Самым дорогим футболистом Ла Лиги остается форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор (€200 млн), в топ-3 также одноклубник бразильца Джуд Беллингем и Ямаль (по €180 млн).
Форвард «Реала» Килиан Мбаппе за три месяца прибавил в цене €10 млн — до €170 млн. Француз в первые полгода в составе мадридского клуба потерял €20 млн, но теперь частично вернул свои позиции.
Больше всего (по €20 млн) в стоимость потеряли игроки «Реала» — Орельен Чуамени (до €80 млн), Эдео Милитао (до €40 млн) и Эндрик (до €40 млн).
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
США заявили о подготовке Китая к «орбитальному бою»
Президент Финляндии предложил вооружить Украину «до зубов»
Зеленский прервал брифинг из-за внезапного звонка Макрона. Видео
Названа самая счастливая страна в мире
La Stampa узнала, что ЕС урезал планы помощи Киеву в восемь раз
Умер поэт, сценарист и драматург Вадим Жук
Путин обязал граждан Украины легализоваться в России до 10 сентября
Путин подписал закон о повторном получении бесплатных земельных участков
Спрос на ипотеку вырос до рекордных значений
Главой МОК впервые избрали женщину
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов