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Захарян впервые потерял в стоимости после перехода в испанский клуб

Захарян впервые потерял в рыночной стоимости после перехода в «Реал Сосьедад»
Transfermarkt теперь оценивает полузащитник сборной России в €15 млн, он потерял €3 млн. Ламин Ямаль прибавил в цене €30 млн, Килиан Мбаппе — €10 млн
Арсен Захарян
Арсен Захарян (Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images)

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов в чемпионате Испании.

Первое понижение в стоимости с момента переезда в Испанию получил полузащитник сборной России Арсен Захарян — минус €3 млн (до €15 млн). В нынешнем сезоне 21-летний россиянин из-за травмы сыграл только четыре матча, забив один гол. Захарян перешел в испанский клуб летом 2023 года из московского «Динамо».

Самую большую прибавку в стоимость (плюс €30 млн) получили игроки «Барселоны» Ламин Ямаль (до €180 млн) и Пау Кубарси (до €70 млн).

Самым дорогим футболистом Ла Лиги остается форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор (€200 млн), в топ-3 также одноклубник бразильца Джуд Беллингем и Ямаль (по €180 млн).

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе за три месяца прибавил в цене €10 млн — до €170 млн. Француз в первые полгода в составе мадридского клуба потерял €20 млн, но теперь частично вернул свои позиции.

Больше всего (по €20 млн) в стоимость потеряли игроки «Реала» — Орельен Чуамени (до €80 млн), Эдео Милитао (до €40 млн) и Эндрик (до €40 млн).

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Футбол Реал Сосьедад Арсен Захарян Реал Мадрид Килиан Мбаппе Ламин Ямаль ФК Барселона Винисиус Винисиус Жуниор
Килиан Мбаппе фото

Килиан Мбаппе

спортсмен, футболист
20 декабря 1998 года
Ламин Ямаль фото

Ламин Ямаль

спортсмен, футболист
13 июля 2007 года
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