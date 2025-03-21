Захарян впервые потерял в рыночной стоимости после перехода в «Реал Сосьедад»

Захарян впервые потерял в стоимости после перехода в испанский клуб

Transfermarkt теперь оценивает полузащитник сборной России в €15 млн, он потерял €3 млн. Ламин Ямаль прибавил в цене €30 млн, Килиан Мбаппе — €10 млн

Арсен Захарян (Фото: Juan Manuel Serrano Arce / Getty Images)

Портал Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов в чемпионате Испании.

Первое понижение в стоимости с момента переезда в Испанию получил полузащитник сборной России Арсен Захарян — минус €3 млн (до €15 млн). В нынешнем сезоне 21-летний россиянин из-за травмы сыграл только четыре матча, забив один гол. Захарян перешел в испанский клуб летом 2023 года из московского «Динамо».

Самую большую прибавку в стоимость (плюс €30 млн) получили игроки «Барселоны» Ламин Ямаль (до €180 млн) и Пау Кубарси (до €70 млн).

Самым дорогим футболистом Ла Лиги остается форвард мадридского «Реала» Винисиус Жуниор (€200 млн), в топ-3 также одноклубник бразильца Джуд Беллингем и Ямаль (по €180 млн).

Форвард «Реала» Килиан Мбаппе за три месяца прибавил в цене €10 млн — до €170 млн. Француз в первые полгода в составе мадридского клуба потерял €20 млн, но теперь частично вернул свои позиции.

Больше всего (по €20 млн) в стоимость потеряли игроки «Реала» — Орельен Чуамени (до €80 млн), Эдео Милитао (до €40 млн) и Эндрик (до €40 млн).