Самсонова признали третьей звездой дня в НХЛ за 35 сейвов

Российского вратаря признали третьей звездой дня в НХЛ за 35 сейвов

Самсонов помог «Вегасу» победить «Тампу» со счетом 4:2. В тройку звезд дня также вошли форвард «Баффало» Маклауд и нападающий «Каролины» Холл

Илья Самсонов (Фото: Ethan Miller / Getty Images)

Российский голкипер «Вегас Голден Найтс» Илья Самсонов отразил 35 из 37 бросков в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:2) и занял третье место в списке лучших игроков дня. Об этом сообщила пресс-служба НХЛ.

Самсонову 28 лет, он перешел в «Вегас» прошлым летом, подписав контракт на один сезон. В 28 играх чемпионата он одержал 16 побед, в том числе две «сухие».

Лучшим игроком дня стал форвард «Баффало Сэйбрз» Райан Маклауд, у которого гол и три передачи в матче с «Виннипег Джетс» (5:3).

Второй звездой признали форварда «Каролина Харрикейнз» Тейлора Холла, который сделал хет-трик в ворота «Анахайм Дакс» (5:2).