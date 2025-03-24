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«СЭ» назвал самого высокооплачиваемого тренера в истории КХЛ

«СЭ»: Знарок является самым высокооплачиваемым тренером в истории КХЛ
По информации «Спорт-Экспресс», в сезонах 2016/17 и 2017/18 Олег Знарок получал около $6 млн в год без учета бонусов
Фото: Бывший главный тренер сборной России, трехкратный обладатель Кубка Гагарина Олег Знарок (Кирилл Кухмарь/ТАСС)
Фото: Бывший главный тренер сборной России, трехкратный обладатель Кубка Гагарина Олег Знарок (Кирилл Кухмарь/ТАСС)

Бывший тренер петербургского СКА и сборной России Олег Знарок является самым дорогим тренером в истории Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Знарок в сезонах 2016/17 и 2017/18 совмещал работу в СКА и сборной России. По информации издания, за этот период в общей сложности он получал около $6 млн в год без учета бонусов. «СЭ» добавил, что после победы в Кубке Гагарина в 2017 году специалист получил «приличную премию».

Знарок получил работу в клубе НХЛ
Спорт
Олег Знарок

«СЭ» отмечает, что оклад Вячеслава Быкова и Игоря Захаркина в СКА в сезоне 2014/15 составлял по $3 млн, а также в уфимском «Салавате Юлаеве» в сезонах 2009/10 и 2010/11 — по $2,5 млн.

Канадский специалист Майк Кинэн в сезонах 2013/14 и 2014/15 в магнитогорском «Металлурге» зарабатывал около $1,7 млн. При этом после победы в Кубке Гагарина канадец получил вместе с премиальными более чем $2 млн.

Знарок трижды выигрывал Кубок Гагарина — с «Динамо» (2012, 2013) и СКА (2017), а со сборной России победил на Олимпиаде (2018) и чемпионате мира (2014), также три раза брал медали мировых первенств. Также он работал в казанском «Ак Барсе», который тот покинул в декабре 2022 года, был тренером московского «Спартака», сборной Латвии, ХК МВД.

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Альвина Цаканян
Хоккей КХЛ Олег Знарок ХК СКА Санкт-Петербург
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